Până la ce oră sunt deschise farmaciile de Crăciun. Care sunt locațiile care funcționează non-stop

În perioada sărbătorilor de iarnă, farmaciile funcționează după un program modificat. Iată până la ce ore sunt deschise în Ajun și de Crăciun, dar și care sunt farmaciile care sunt deschise non-stop.

Cum funcționează farmaciile de Crăciun

Românii încă sunt în febra pregătirilor pentru Crăciun. Pe ultima sută de metri, agitația este mai mare ca niciodată în magazine, dar și în farmacii. Majoritatea își fac aprovizionarea, mai ales că de Crăciun și în Ajun, toate au program diferit.

Așa cum era de așteptat, de Crăciun, toate , adaptat zilelor de sărbătoare. Astfel, românii care au nevoie de anumite pastile, trebuie să se încadreze în noul program de funcționare.

În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, . Acestea se deschid la ora 08:00 și se închid la ora 16:00.

În prima și în a doua zi de Crăciun, adică pe 25 și 26 decembrie, farmaciile sunt închise. Abia de pe data de 27 decembrie se revine la programul normal de funcționare.

În perioada sărbătorilor de iarnă, există și câteva excepții. Și anume, acele farmacii care vor funcționa non-stop în Capitală. Astfel, bucureștenii nu vor trebui să își facă griji nici de Crăciun și nici de Revelion.

Care sunt farmaciile deschise non-stop în fiecare sector al Capitalei

Potrivit , în fiecare sector din Capitală există mai multe farmacii care lucrează non-stop. Asta înseamnă că, inclusiv în zilele de sărbătoare, bucureștenii pot merge la farmacie dacă au nevoie, indiferent de oră.

Farmacii deschise non-stop în Sectorul 1

1. Farmacia Help Net – Bd. Ion Mihalache, nr. 92

2. Farmacia Help Net – Str. Radu Beller, nr. 3-7

3. Farmacia Dona – Str. Pajurei, nr. 7

4. Farmacia Dona – Bulevardul Magheru, nr. 32-36

5. Farmacia Centrofarm – Strada Nicolae Caramfil, nr. 4

6. Farmacia Alissa- Bulevardul Ion Mihalache, nr. 25B

7. Farmacia Sensiblu – Strada Radu Beller, nr. 6

8. Farmacia Help Net – Șos. Mihai Bravu, nr. 128

Farmacii deschise non-stop în Sectorul 2

1. Farmacia Farmadex – Calea Moșilor, nr. 280

2. Farmacia Farmadex – Bulevardul Basarabia, nr. 55 (Farmacia Flora)

3. Farmacia Farmadex – Șoseaua Pantelimon, nr. 291

4. Farmacia Farmaplus – Calea Moșilor, nr. 257

5. Farmacia Farmaplus – Șoseaua Pantelimon, nr. 382

Farmacii deschise non-stop în Sectorul 3

1. Farmacia Dona – Calea Vitan, nr. 199

2. Farmacia Dona – Liviu Rebreanu, nr.13A, bloc N20

3. Farmacia Sensiblu – Bd. Nicolae Grigorescu, nr. 20 (Policlinica Titan)

Farmacii deschise non-stop în Sectorul 4

1. Farmacia Help Net – Calea 13 Septembrie, nr. 126, P34

2. Farmacia Help Net – Bd. Unirii, nr 27

3. Farmacia Dona – Bd. Unirii, nr,14, bloc 6

4. Farmacia Dona – Bd. Gheorghe Șincai, nr.2

5. Farmacia Dona – Șos. Berceni, nr.43, bloc 109

6. Farmacia Arta – Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 110 B

7. Farmacia Arta – Șoseaua Berceni, nr 25. bloc 38, scara 1

8. Farmacia Medimfarm – Bulevardul Alexandru Obregia, nr. 5A, bl, l1, Sc.2, ap.36.

Farmacii deschise non-stop în Sectorul 5

1. Farmacia Help Net – Șos. Panduri, nr.1

2. Farmacia AIS Pharm – Calea Rahovei, nr. 323, bl.26, sector 5

Farmacii deschise non-stop în Sectorul 6

1. Farmacia HelpNet – Str. Brașov, nr. 21 (Piața Moghioroș)

2. Farmacia Sensiblu – Str. Dumul Taberei, nr. 18

3. Farmacia Alissa – Str. Drumul Taberei, nr. 18

4. Farmacia Multifarm – Bulevardul Iuliu Maniu, nr.14, bloc 13.