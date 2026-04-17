„Până la urmă, și ea este om!” Bojana Popovic știe cum să o blocheze pe Reistad în Esbjerg – CSM București: „Au trecut mulți ani, a sosit momentul!”

ADVERTISEMENT

CSM București se va duela cu Esbjerg în primul meci al dublei din sferturile Ligii Campionilor, sâmbătă, 18 aprilie, ora 19:00. Miza este uriașă: calificarea în Final Four, astfel că româncele își doresc să meargă mai departe în competiție. Mai mult decât atât, „tigroaicele” vor revanșa în fața danezelor, după ce Esbjerg a eliminat formația din București în sezonul trecut.

Bojana Popovic știe cum o va bloca pe Reistad în Esbjerg – CSM București

În conferința de presă organizată înaintea plecării în Danemarca, Bojana Popovic s-a arătat extrem de încrezătoare. , acolo unde orice se poate întâmpla. Întrebată despre , Popovic a susținut că tactica este deja stabilită și că atât ea, cât și jucătoarele sunt pregătite pentru „dubla” cu Esbjerg.

ADVERTISEMENT

„Am simțit o motivație uriașă la toate fetele. Au făcut o treabă bună. Ne dorim foarte mult să trecem în runda următoare. Toată lumea își dorește asta. Au trecut mulți ani de când Bucureștiul așteaptă și cred că acum este momentul să reușim. Cu siguranță, unele fete au rămas cu un anumit sentiment după acea perioadă, emoții pe care le pot folosi în acest meci. Sper ca acesta să fie cel mai bun stimul: când ai ceva în trecut și vrei să demonstrezi în prezent ce poți face. Totuși, unele dintre ele nu au trecut prin asta. Nu am vorbit prea mult despre trecut.

Chiar nu vreau să pun presiune cu acest subiect. Cred că este un an nou, o echipă nouă, o situație nouă în care trebuie să ne bucurăm de joc și să fim foarte calme în orice situație. Mă aștept la două meciuri grele, de calitate, atât în deplasare, cât și acasă, dar vom încerca să nu punem presiune pe fete. Vrem să jucăm ca în niște meciuri obișnuite, să luăm totul pas cu pas și să ne bucurăm de fiecare moment pe teren în ambele manșe.

ADVERTISEMENT

Ne vom concentra foarte mult pe apărare pentru a opri jucătoarele de la Esbjerg. Cea mai importantă, cea care face totul pentru această echipă, este Reistad. Cred că avem jucătoare bune în zona centrală care își pot folosi forța fizică împotriva ei. Vom vedea la final. Până la urmă, și ea este om. Nu vrem să dezvăluim prea multe despre cum o vom opri, nu e normal să spui tactica, dar vom face tot ce ne stă în putință. Mi-ar plăcea mult ca o echipă românească să ajungă în semifinale, în Final Four, ar fi un lucru excelent pentru handbalul românesc. Cred că va fi un meci greu și pentru ele, dar au o șansă mare. Brest este o echipă care depinde foarte mult de Vyakhireva”, a declarat Bojana Popovic.

ADVERTISEMENT

Întăriri pentru CSM București în așteptarea meciului cu Esbjerg

Jenny Carlson (30 de ani), handbalistă cu 81 de selecții în naționala Suediei, a semnat cu CSM București. Considerată una dintre cele mai valoroase coordonatoare de joc din handbalul nordic, Carlson a fost prezentată astfel și de clubul bucureștean. De-a lungul carierei, aceasta a evoluat la formații importante precum Aalborg, Brest, Ludwigsburg sau Molde, echipă pe care o va părăsi în vară pentru a se alătura celor de la CSM București. Jenny Carlson a participat la numeroase turnee finale alături de naționala Suediei, fiind o prezență constantă în lotul nordicelor.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte fericită și mândră că am devenit parte a familiei CSM. Un club cu multă istorie și succese remarcabile, pe care l-am admirat întotdeauna. Aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu Bojana și tot staff-ul, cu viitoarele mele coechipiere și să mă bucur împreună cu fanii, care dau întotdeauna dovadă de mult suflet și pasiune! În sezonul viitor sunt gata să lupt alături de voi!”, a declarat Jenny Carlson la momentul semnării contractului cu CSM.