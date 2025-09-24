News

Pană majoră la plățile cu cardul în România. Banca Transilvania și 24pay blocate ore întregi. Kaufland, DM și alte magazine afectate

Pană generalizată la plățile cu cardul pe 24 septembrie 2025: clienții BT nu au putut plăti în Kaufland, DM și alte magazine din România. Serviciul 24pay blocat complet.
Oana Bocskor
24.09.2025 | 15:40
Pana majora la platile cu cardul in Romania Banca Transilvania si 24pay blocate ore intregi Kaufland DM si alte magazine afectate
Probleme semnalate la plata cu cardul în mai multe magazine din România. Sursa foto: Colaj FANATIK

Mai multe magazine din România au avut probleme la plata cu cardul. Serviciul a fost temporar indisponibil, afectând clienții Băncii Transilvania. Ce spune purtătorul de cuvânt al filialei bancare despre blocajul sesizat?

De ce nu au putut clienții să plătească cu cardul în mai multe magazine din România

În decursul zilei de miercuri, 24 septembrie 2025, mai mulți clienți au întâmpinat dificultăți la efectuarea plăților cu cardul în diverse magazine din țară. Potrivit raportărilor, problemele au afectat atât centre comerciale mari, precum Kaufland și DM, cât și magazine mai mici, unde această facilitate nu a funcționat temporar, creând inconveniente pentru clienți.

Un exemplu concret este magazinul DM, unde pe geamul intrării se afla afișat un mesaj prin care clienții erau anunțați că, momentan, plata cu cardul nu este posibilă, urmat de scuze și mulțumiri: „Momentan plata cu cardul nu este posibilă. Ne cerem scuze! Mulțumim!”

Blocaj total la 24pay: de ce nu au putut clienții BT să achite digital

De asemenea, FANATIK a aflat că serviciul 24pay nu a fost operațional pe parcursul zilei, timp de aproximativ 30 de minute, în jurul orei 14:00, generând blocaje suplimentare pentru persoanele care folosesc această rețea de POS-uri. Majoritatea celor care au întâmpinat probleme foloseau dispozitive de plată furnizate de Banca Transilvania.

Un client al unui magazin afectat a dezvăluit pentru FANATIK „A fost/este o problema la plata cu cardurile. Înțeleg că au cei mai mulți POS-uri de la Transilvania”, a declarat acesta, subliniind impactul defecțiunii în anumite zone.

Probleme semnalate la plata cu cardul
Probleme semnalate la plata cu cardul. Sursa foto: Colaj FANATIK

Test la magazinul din zona Republica: funcționează acum plata cu cardul?

La un magazin situat în zona Republica din București, o angajată a patiseriei a menționat pentru FANATIK că și ea a observat problemele legate de plățile electronice.

„Am observat și eu această situație. Nici la noi nu s-au făcut tranzacții pentru ceva timp. Nu știu exact cât. Acum văd că merge”, a spus doamna, care a preferat să își păstreze anonimatul.

Pentru a verifica situația, reporterul nostru a încercat personal să efectueze o plată la magazin. Testul a confirmat că, în momentul redactării materialului, plata cu cardul se putea realiza fără probleme, semnalând că defecțiunea a fost temporară și că situația a fost remediată.

Clienții rămân fără răspuns: ce spune BT despre problemele cu plata cu cardul

Pentru a obține clarificări legate de imposibilitatea efectuării plăților cu cardul, FANATIK a contactat reprezentanții Băncii Transilvania. Purtătorul de cuvânt al instituției a făcut doar câteva precizări scurte, care, de altfel, erau deja disponibile public pe grupul oficial de Facebook al băncii.

„Cardurile și ATM-urile BT au funcționat cu intermitențe câteva minute, însă acum situația a revenit la normal. Acestea sunt informatiile pe care le avem acum”, informează mandatarii BT, pentru FANATIK.

În ciuda solicitărilor, cauza exactă a blocajului nu a fost explicată până în momentul publicării acestui material, iar clienții rămân fără informații detaliate privind motivul pentru care serviciul 24pay nu a funcționat temporar. Situația ridică întrebări legate de infrastructura POS-urilor și de comunicarea cu utilizatorii în astfel de cazuri.


