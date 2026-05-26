„Până pe 10 iunie avem Guvern”. Mitică Dragomir anunță cine va fi noul premier al României

România intră în a treia săptămână fără un guvern cu puteri depline, iar negocierile de până acum nu au cristalizat o majoritate care să treacă de votul parlamentului. Interimatul lui Ilie Bolojan mai poate funcţiona aproape patru săptămâni, însă Dumitru Dragomir este convins că vom avea mai devreme un guvern plin.

Mitică Dragomir vede un guvern condus de un premier politic

Dumitru Dragomir dă un termen de maxim 15 zile până când România va avea din nou un guvern. În direct la „Profeţiile lui Mitică”, acesta a făcut o predicţie legată de data până la care Nicuşor Dan va anunţa numele noului premier.

„Până în 10 iunie avem guvern!”, a anunţat Mitică Dragomir. Cât priveşte , Oracolul de la Bălceşti oscilează între doi politicieni. „Convingerea mea va fi că premier va fi unul dintre cei doi, Sorin Grindeanu sau Cătălin Predoiu”, a spus acesta. „Văd că o parte din ziariştii buni sunt cu Alexandru Nazare”, a admis fostul şef al LPF.

Dragomir crede că, în cele din urmă, Nicuşor Dan va accepta ca AUR să intre la guvernare

Dragomir a comentat şi anumite informaţii din spaţiul public care sugerează că e posibilă o încercare de . „Bolojan nu mai poate fi pus, iar fără PSD şi AUR nu se poate face nimic”, a decretat fostul politician şi om de fotbal.

El este convins că președintele Nicușor Dan va accepta în cele din urmă o coaliție din care să facă parte și partidul condus de George Simion. „Poate că acum nu, dar în viitorul apropiat AUR sigur va fi la guvernare. Iar în toată Europa vor câştiga partidele de genul ăsta”, este convins Mitică Dragomir.

În aceste zile, președintele Nicușor Dan este aşteptat să cheme din nou partidele parlamentare la o rundă de discuții și negocieri la Palatul Cotroceni.

