Pană uriașă de curent în București. Cartiere întregi afectate, oameni rămași blocați în lifturile de la metrou

Mai multe cartiere din Bucureşti au rămas, vineri, fără energie electrică, de această pană de curent fiind afectată inclusiv clădirea Guvernului din Piaţa Victoriei.

Potrivit primelor informaţii, pana de curent a fost cauzată de o problemă în reţeaua naţională de transport de energie electrică a Transelectrica, care administrează Sistemul Eenergetic Naţional.

Pană de curent în Capitală

În unele cartiere, Militari și Drumul Taberei, nu a fost curent preț de o jumătate de oră, dar în alte zone situația a durat mult mai mult.

Aproximativ două ore au stat fără curent oamenii, mulți dintre ei spunând că în timpul penei de curent a fost oprită şi alimentarea cu apă potabilă.

Printre zonele afectate de pana de curent s-au numărat Piaţa Victoriei, Gara de Nord, Drumul Taberei, Militari, Giulești, Cotroceni, Vulcan, dar şi în Chiajna.

Culmea, chiar și o parte din clădirea Guvernului a rămas fără alimentare cu energie electrică şi au fost probleme cu accesul în sediul Executivului din cauza unui filtru de persoane care nu mai funcţiona.

Au fost probleme și la Metrorex. Compania anunţat că, în cinci staţii de metrou de pe Magistralele 1, 3 şi 4, a fost afectat iluminatul normal din cauza unei avarii a furnizorului de alimentare cu energie electrică şi a intrat în funcţiune iluminatul de siguranţă.

Reprezentanții companiei spun că circulaţia trenurilor nu a fost afectată de această situaţie, dar trei persoane au rămas blocate în lift.

Reprezentanţii E-Distribuţie Muntenia au emis un comunicat în care anunţă că avaria nu s-a produs în reţeaua lor, ci în cea a Transelectrica. „Un incident aparut in sistemul de transport al energiei electrice in jurul orei 13, nu in instalatiile E-Distributie Muntenia, a cauzat astazi o intrerupere in alimentarea cu energie electrica a statiilor adiacente, care alimenteaza zona de vest si centrala a municipiului Bucuresti si zone limitrofe din judetele Ilfov si Giurgiu.

In prezent, a fost reluata alimentarea cu electricitate pentru cea mai mare parte a consumatorilor. Regretam disconfortul produs clientilor”, au afirmat reprezentanţii E-Distribuţie Muntenia.

