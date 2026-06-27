Sport

Panama – Anglia, LIVE VIDEO în grupa L de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Panama - Anglia, etapa 3, grupa L de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
27.06.2026 | 16:37
Panama Anglia LIVE VIDEO in grupa L de la CM 2026 etapa 3 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
ULTIMA ORĂ
Panama - Anglia, LIVE VIDEO în grupa L de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Panama și Anglia se întâlnesc într-un duel dezechilibrat pe hârtie din grupa L a Cupei Mondiale 2026. Însă acest meci poate complica lucrurile pentru britanici, care vizează primul loc în grupă. Panama e deja eliminată și își face bagajele, în timp ce Anglia e aproape calificată, dar poate ajunge pe locul 3 în cel mai negru scenariu. Totuși, o simplă remiză îi e suficientă pentru a-și asigura calificarea.

Panama – Anglia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Panama
Anglia

Clasament Grupa L

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 3 2 0 1 8 4 +4 6
2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Turcia 3 1 0 2 3 5 -2 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 3 2 0 1 10 4 +6 6
2 Coasta de Fildeș 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 3 2 1 0 10 4 +6 7
2 Japonia 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Belgia 3 1 2 0 6 2 +4 5
2 Egipt 3 1 2 0 5 3 +2 5
3 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
4 Noua Zeelandă 3 0 1 2 4 10 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 3 2 1 0 5 0 +5 7
2 Capul Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Arabia Saudită 3 0 2 1 1 5 -4 2
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 3 3 0 0 10 2 +8 9
2 Norvegia 3 2 0 1 8 7 +1 6
3 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
4 Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Portugalia 2 1 1 0 6 1 +5 4
3 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ghana 2 1 1 0 1 0 +1 4
3 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
2 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
5 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
7 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
9 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
10 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
10 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
10 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
11 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe Panama – Anglia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Panama – Anglia LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale

Panama a avut un turneu complicat până acum, pierzând ambele meciuri disputate. În debut, formația din America Centrală a cedat 0-1 în fața Ghanei, după un gol primit pe final. Ulterior, a urmat un nou eșec, 0-1 contra Croației, într-un meci echilibrat, în care Livakovic a fost pus la treaba în poarta croată. Cu zero puncte și fără gol marcat, Panama este deja eliminată din competiție. Dar nu s-a făcut de râs.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Anglia a avut un parcurs solid în grupă. Britanicii au debutat spectaculos, cu o victorie 4-2 împotriva Croației, iar în etapa a doua au remizat 0-0 cu Ghana. Sunt primii în grupă, la golveraj în fața africanilor, pe care nu au reușit să-i învingă, deși au atacat din primul până în ultimul minut. Cu 4 puncte, Anglia este favorită clară înaintea ultimei etape și are nevoie de cel puțin un egal pentru a-și asigura calificarea.

La ce oră se joacă Panama – Anglia și cine transmite la TV

Partida Panama – Anglia se joacă pe 28 iunie 2026, de la ora 00:00 (ora României), pe stadionul MetLife din New York/New Jersey. În România, meciul va fi transmis în direct de Antena 1 și va putea fi urmărit și online prin platforma AntenaPLAY. Celălalt meci al grupei L, Croația – Ghana, va fi transmis pe Antena 3 CNN, pentru că se joacă de la aceeași oră.

ADVERTISEMENT
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la”...
Digi24.ro
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”

Cote pariuri Panama – Anglia

„Non c’è due senza tre” (trad. – „nu e doi fără trei”) spune un vechi proverb italian. Nu e ce-și dorește Panama, dar e cel mai probabil deznodământ. Adică Anglia să câștige acest meci, în care are cotă 1,18. În cazul în care Panama face surpriza, cotele sunt foarte bune: 7,80 pentru remiză și 13,00 pentru victorie.

ADVERTISEMENT
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan...
Digisport.ro
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan Alexa
  • 1,74 este cota SUPERBET pentru „Panama nu marchează” în meciul cu Anglia
Adevărul din spatele transferului bombă al lui Alexi Pitu la UTA: „El l-a...
Fanatik
Adevărul din spatele transferului bombă al lui Alexi Pitu la UTA: „El l-a convins!”
Replica virală a lui Lamine Yamal pentru frumoasa sa iubită. Ce i-a scris...
Fanatik
Replica virală a lui Lamine Yamal pentru frumoasa sa iubită. Ce i-a scris spaniolul lui Ines Garcia după ce a marcat la Cupa Mondială
Grupa H, LIVE BLOG de la CM 2026. Probleme pentru Luis de la...
Fanatik
Grupa H, LIVE BLOG de la CM 2026. Probleme pentru Luis de la Fuente înainte de 16-imi: un jucător, out pentru restul turneului! Ce se întâmplă cu Nico Williams
Parteneri
Cum a pierdut Cornel Dinu titlul de 'Antrenorul secolului' în fotbalul românesc: 'Ce...
iamsport.ro
Cum a pierdut Cornel Dinu titlul de 'Antrenorul secolului' în fotbalul românesc: 'Ce stau să-ți explic ție? Tu oricum nu înțelegi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!