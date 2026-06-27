Panama – Anglia, LIVE VIDEO în grupa L de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Panama și Anglia se întâlnesc într-un duel dezechilibrat pe hârtie din grupa L a Cupei Mondiale 2026. Însă acest meci poate complica lucrurile pentru britanici, care vizează primul loc în grupă. Panama e deja eliminată și își face bagajele, în timp ce Anglia e aproape calificată, dar poate ajunge pe locul 3 în cel mai negru scenariu. Totuși, o simplă remiză îi e suficientă pentru a-și asigura calificarea.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Mexic
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|+6
|9
|2▲
|Africa de Sud
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3▼
|Coreea de Sud
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4▼
|Cehia
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Elveția
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
|2
|Canada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|+5
|4
|3
|Bosnia
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Qatar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Brazilia
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|+6
|7
|2
|Maroc
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|+3
|7
|3▼
|Scoția
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|SUA
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|2
|Australia
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Turcia
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Germania
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|+6
|6
|2
|Coasta de Fildeș
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|+2
|6
|3
|Ecuador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curaçao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Olanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|+6
|7
|2
|Japonia
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|+4
|5
|3▼
|Suedia
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunisia
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Belgia
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|+4
|5
|2▲
|Egipt
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|+2
|5
|3▼
|Iran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4▼
|Noua Zeelandă
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Spania
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|+5
|7
|2▲
|Capul Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3▼
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4▼
|Arabia Saudită
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Franța
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
|2
|Norvegia
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|+1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|+2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Austria
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Algeria
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Iordania
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Columbia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|2
|Portugalia
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|+5
|4
|3▼
|RD Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Uzbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Anglia
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2
|Ghana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|3▲
|Croația
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4▼
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Germania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Olanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|SUA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Brazilia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Capul Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Bosnia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Africa de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Elveția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Cehia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Turcia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Scoția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Suedia
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|2▼
|Ecuador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|2▼
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Bosnia
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|5▼
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|+2
|3
|5▼
|Noua Zeelandă
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|5▼
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|6▼
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7▼
|Croația
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|7▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|7▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|8▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|9▼
|Arabia Saudită
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|9▼
|Algeria
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|10▼
|Capul Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|10▼
|Scoția
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|10▼
|Belgia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|11▼
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|11▼
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|11▼
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|12▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|12▼
|RD Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
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Panama a avut un turneu complicat până acum, pierzând ambele meciuri disputate. În debut, formația din America Centrală a cedat 0-1 în fața Ghanei, după un gol primit pe final. Ulterior, a urmat un nou eșec, 0-1 contra Croației, într-un meci echilibrat, în care Livakovic a fost pus la treaba în poarta croată. Cu zero puncte și fără gol marcat, Panama este deja eliminată din competiție. Dar nu s-a făcut de râs.
De partea cealaltă, Anglia a avut un parcurs solid în grupă. Britanicii au debutat spectaculos, cu o victorie 4-2 împotriva Croației, iar în etapa a doua au remizat 0-0 cu Ghana. Sunt primii în grupă, la golveraj în fața africanilor, pe care nu au reușit să-i învingă, deși au atacat din primul până în ultimul minut. Cu 4 puncte, Anglia este favorită clară înaintea ultimei etape și are nevoie de cel puțin un egal pentru a-și asigura calificarea.
Partida Panama – Anglia se joacă pe 28 iunie 2026, de la ora 00:00 (ora României), pe stadionul MetLife din New York/New Jersey. În România, meciul va fi transmis în direct de Antena 1 și va putea fi urmărit și online prin platforma AntenaPLAY. Celălalt meci al grupei L, Croația – Ghana, va fi transmis pe Antena 3 CNN, pentru că se joacă de la aceeași oră.
„Non c’è due senza tre” (trad. – „nu e doi fără trei”) spune un vechi proverb italian. Nu e ce-și dorește Panama, dar e cel mai probabil deznodământ. Adică Anglia să câștige acest meci, în care are cotă 1,18. În cazul în care Panama face surpriza, cotele sunt foarte bune: 7,80 pentru remiză și 13,00 pentru victorie.