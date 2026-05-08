Pancu a anunțat condițiile în care o refuză pe Rapid și rămâne la CFR Cluj, chiar după egalul cu Craiova: „Continuarea e în condițiile astea”

a fost una în care ambele echipe au fost mai degrabă preocupate să nu piardă, iar asta s-a văzut și în scorul final, care a fost unul alb, 0-0. își iau astfel adio de la șansele de a câștiga campionatul, însă rămân în lupta pentru cupele europene.

Daniel Pancu, cuvinte de laudă după egalul cu Craiova

Pancu nu a fost deloc dezamăgit, chiar dacă rezultatul nu a fost cel dorit, și chiar i-a lăudat pe jucătorii de la CFR Cluj.

”Jocul a fost minunat, jucători minunați. În sfârșit am avut un meci în care am fost mai buni decât ei, indiscutabil, mai ales în repriza a doua. A fost și o fază fixă, că era penalty, dar am înțeles că a fost un ofsaid de patru milimetri și nu s-a mai acordat acel penalty.

Una peste alta, foarte mulțumit, foarte, foarte mulțumit de jocul din această seară, care se adaugă parcursului nostru fantastic. Mai avem nevoie de un punct cu Dinamo sau de trei puncte cu FC Argeș pentru a fi matematic în cupele europene. Suntem aproape, dar încă nu am realizat acest obiectiv. La cum arătăm, dacă ar mai fi durat campionatul, eram în postura de a câștiga campionatul.

Am discutat ieri cu domnul Copilu, a vrut să știe situația mea. Nu știu dacă e oficial al clubului în acest moment. Ne-am întâlnit la Cluj. Mai departe, nu știu. Sunt oameni care au câștigat campionate, nu pot fi decât mari plusuri pentru club”, a spus Daniel Pancu.

Pancu a vorbit despre viitorul său la CFR Cluj

Daniel Pancu a fost întrebat dacă viitorul său este la CFR Cluj și a dat un răspuns clar.

”În primul rând, detaliile cele mai importante și care contează cel mai mult sunt legate de promisiunile mele. Atât domnul Varga, cât și președintele Mureșan vorbesc de două milioane la sută, sunt cuvintele mele, dar niciunul nu continuă, în alte condiții. Continuarea e în alte condiții. Văd că niciunul dintre ei nu a spus.

În alte condiții înseamnă salarii la zi, o altă bază de pregătire și câțiva jucători de top. Până acum, nu s-a întâmplat nimic din aceste lucruri și mai sunt două săptămâni până se termină campionatul. Am spus că rămân două milioane la sută, dar în alte condiții”, a mai spus Pancu.

CFR Cluj rămâne cu un obiectiv clar: calificarea în cupele europene

După egalul din Gruia, cei de la CFR Cluj au ajuns la 41 de puncte și are un avans de 7 puncte față de Dinamo, echipă care încă mai speră să o întreacă pe trupa ardeleană. Lupta ar putea să se încingă, asta dacă Dinamo o bate pe FC Argeș în această etapă, pentru că în runda viitoare urmează duelul direct dintre formația lui Pancu și cea a lui Kopic, de la București..

Ultima etapă din play-off ar putea să se dispute cu o diferență de doar un punct între Dinamo și CFR Cluj, iar ardelenii să fie nevoiți să o bată pe FC Argeș într-un duel ce s-ar disputa în Gruia, asta pentru a evita prezența la barajul de cupe europene.