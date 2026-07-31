Pancu a dat verdictul despre CFR Cluj înaintea derby-ului cu Rapid: „Este anormal ce se întâmplă acolo”

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Daniel Pancu va avea parte de un prim examen important în calitate de antrenor al Rapidului. Giuleștenii vor primi în acest weekend vizita celor de la CFR Cluj. Tehnicianul formației bucureștene va da piept cu fosta sa echipă. „Pancone” a lăudat ceea ce reușesc jucătorii din Gruia în condiții extrem de dificile.

Ce a spus Daniel Pancu despre criza de la CFR Cluj înaintea derby-ului cu Rapid

CFR Cluj traversează un moment extrem de complicat. Neluțu Varga a dat garanții că situația se va rezolva în cel mai scurt timp, însă fotbaliștii au în continuare restanțe salariale de mai multe luni.

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Totuși, echipa continuă să obțină rezultate pe teren. după dubla câștigată cu Alashkert, și va juca în faza următoare împotriva celor de la Tromsø. În plus, feroviarii au început bine și noul sezon din SuperLiga, unde au adunat puncte importante.

Pancu a transmis un mesaj care va stârni reacții înainte de Rapid – CFR Cluj: „Absolut anormal”

Daniel Pancu a plecat în această vară de la CFR Cluj la Rapid, iar acum va da piept cu fosta sa echipă. Antrenorul giuleștenilor a ținut să laude atitudinea jucătorilor din Gruia la conferința de presă premergătoare partidei. Tehnicianul a dat drept exemplu dăruirea fotbaliștilor, care continuă să lupte pentru club în ciuda problemelor financiare.

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„Este primul derby al sezonului pentru noi. Vine destul de repede. Sper să fim pregătiți la ora jocului. Întâlnim, poate, cea mai în formă echipă din campionat. Au jucători de mare calitate, mai ales în atac. Îi cunosc destul de bine pe cei care vor fi implicați în jocul de duminică. Sper să fim echipa care va câștiga. Este inadmisibil ca o echipă precum Rapid să aibă o serie atât de lungă de meciuri fără victorie împotriva CFR-ului. Va trebui să ne luptăm și cu tradiția.

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Nu este nicio ciudățenie. Este un meci de mare intensitate. Le-am spus jucătorilor în această dimineață că modul în care se comportă fotbaliștii de la CFR ar trebui să fie un exemplu pentru toată lumea din România. Noi suntem la o echipă care își plătește jucătorii la zi. Este anormal ce se întâmplă la CFR. Absolut anormal. Cu toate acestea, starea lor de spirit și felul în care luptă pentru club merită tot respectul. Jos pălăria. Mă uit cu admirație la ei. Sunt convins că noul antrenor este unul foarte bun. Poate le pregătesc și eu o surpriză”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă.