Pancu a deschis Cutia Pandorei la Rapid! Problemele uriașe din Giulești, scoase la lumină

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Invitații lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA au analizat declarațiile lui Daniel Pancu, a . Tot ce a făcut Pancu a fost să lase de înțeles că fotbalistul de 17 ani ar trebui să plece de la Rapid undeva în liga secundă, unde să joace. Declarațiile i-ar putea fi „fatale” lui „Pancone”, care riscă să-și supere angajatorul.

A greșit Daniel Pancu atunci când a provocat familia Șucu? Bogdan Baratky a analizat „conflictul”

„Nu e vorba doar de declarațiile lui Pancu. E vorba de tot contextul. O situație de genul ăsta arată slăbiciunile clubului. Cea mai mare problemă, la modul cel mai obiectiv o spun, e că în ultimii patru ani nu s-a reușit crearea și construcția unui club bine structurat și pregătit pentru performanță.

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Asta e cea mai importantă diferență dintre clubul Rapid și clubul Dinamo. Dinamo, într-un timp mai scurt și cu bani mai puțini, a reușit să construiască o organizație mai solidă decât a făcut-o Rapid. Genul ăsta de situație nu are cum să apară într-un club serios, mai ales dacă vrea să câștige titlul.

Cred că sunt cel puțin trei chestiuni de discutat aici. Ca suporter, în general, apreciezi genul ăsta de declarații, afli lucruri care se petrec în intimitatea clubului, la care nu ai avea acces. Eu cred că relația lui cu familia Șucu s-a deteriorat ”. Asta a sugerat, practic, că a făcut ceva ce, profesional, nu a vrut. Cred că ceva se întâmplă acolo”,a declarat jurnalistul Bogdan Tudor „Baratky” la FANATIK SUPERLIGA.

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Horia Ivanovici nu vede cu ochi buni conflictul dintre Daniel Pancu și familia Șucu

Aceeași părere o are și jurnalistul Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. „S-a compromis. Spunea Mitică mai devreme că Pancu, și dacă ia titlul, nu va mai fi antrenor la Rapid. Cred că mai e și un unghi: cum s-au repercutat declarațiile unui antrenor asupra lui Andrei Șucu? Cât de mult va suferi Andrei Șucu? A venit și ți-a pus ștampila un antrenor care face performanță. Nu a venit un coleg de 14 ani să pună ștampila, a pus-o Pancu. Cât de tare îl va afecta pe Șucu?”, a completat Ivanovici.

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În discuție a intervenit Eugen Trică: „N-am înțeles cum a gândit-o Daniel. OK, l-a introdus în minutul 90. Intră, îți marchează gol, apoi ce a fost în tribună, pălăriile aruncate în sus… Mă uitam la părinți, mi-au dat lacrimile. E normal, sare și Robert, toată lumea fericită. Apoi, copilului nu i-a mai dat niciun minut. Normal că, după trei-patru meciuri în care nu mai primești minute, mergi acasă, vorbești cu mama, cu tata: „Am dat gol, nu m-a mai băgat și pe mine”.

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Atunci chiar m-am bucurat. Daniel, antrenor foarte curajos. Eu nu știu ce-i acolo, nu mă gândesc că i-a impus domnul Șucu lui Daniel. Horia: Dacă chiar familia Șucu sau chiar Andrei i-ar fi impus asta lui Pancu, pentru mine ar fi un șoc. Nu cred, dar nu pot să bag mâna în foc pentru nimeni”.

Dănuț Lupu este mult mai dur când vine vorba despre relația dintre Pancu și familia Șucu

Mult mai dur a fost Dănuț Lupu. Fostul fotbalist crede că această situație putea fi evitată din start dacă Daniel Pancu i-ar fi refuzat lui Șucu junior dreptul de a se antrena cu echipa mare. „Numai că a acceptat, ca antrenor, să-l ia pe fiul patronului. Cea mai mare greșeală! Trebuia să zică: „Domnule Șucu, nu vă supărați pe mine, luați-l și duceți-l undeva să joace. La Rapid nu poate momentan. Îmi creați și mie…”.

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Orice copil de patron, dacă-l iei tu ca antrenor, vrei, nu vrei, faci un compromis și-l bagi. Dar dacă apoi copilul tot vrea să joace? La Rapid nu stă nimeni după tine să-ți dea încredere, copil de 17 ani. Du-te, bă, și joacă undeva! Părerea mea personală e că i s-a impus să joace. Eu, cunoscându-l pe Pancu, nu știu cum de a acceptat să-l țină pe Andrei acolo, să-l antreneze și să fie în sânul echipei.

Atâta timp cât ții un copil acolo, e normal să-l și bagi, mai ales că e băiatul patronului. Dar de aici până să vrei să fii titular la 17 ani la Rapid… Să mă scuze Andrei, nu-i nici Hagi, nici Mutu! Cum să dai încredere unui copil de 17 ani doar că e copilul patronului? Dacă are calități, să meargă la Liga a II-a, să demonstreze și să vină la 19 ani să fie titular”, a răbufnit Lupu.