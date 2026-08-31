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La finalul meciului Rapid – Universitatea Craiova 1-1, disputat luni seară în cadrul etapei cu numărul 7 din SuperLiga, Daniel Pancu (49 de ani) a anunțat un nou transfer la echipa din Giulești. La flash-interviu, a spus că, cel mai probabil, jucătorul va fi prezentat oficial în cursul zilei de marți.

Sheriff Sinyan este fundașul anunțat de Daniel Pancu la Rapid

Ulterior, la conferința de presă, În primul rând, a transmis că este vorba despre un fotbalist care a împlinit deja 30 de ani. De asemenea, a punctat și că a mai lucrat în trecutul apropiat, la CFR Cluj, cu fundașul central respectiv.Imediat după acest moment, FANATIK a aflat că este vorba despre Sheriff Sinyan, despre care

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Din informațiile noastre, Sinyan va efectua marți dimineață vizita medicală. În cazul în care nu vor fi probleme, este de așteptat ca la scurt timp să semneze contractul și să fie și prezentat în mod oficial. „Foarte mulțumit de ce se întâmplă până acum ca atitudine, ca relații de joc vorbim de Mărțișor cred. Ne putem bate cu șanse reale sus de tot. A venit un fundaș central azi, probabil mâine va fi prezentat”, a declarat Daniel Pancu la finalul meciului

De asemenea, cu aceeași ocazie, Pancu s-a declarat și foarte optimist cu privire la șansele echipei sale de a câștiga titlul de campioană în SuperLiga în acest sezon: „De 7 etape Rapid este top, top, top la acest capitol, ne batem pentru fiecare minge. Deja am jucat meciuri importante, cu echipa la jumătate din potențial, poate mai puțin. Sunt absolut convins că în acest an se pot întâmpla lucruri importante. Suntem cea mai bună echipă, cu FCSB alături de noi și U Cluj. Consider că există multă valoare individuală în atac”.

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Sheriff Sinyan vine în Giulești să îl înlocuiască pe Daniel Graovac

în meciul de la Ploiești cu Petrolul și astfel urmează să fie indisponibil pentru o perioadă destul de lungă. Recent, în acest context, Victor Angelescu a anunțat că la Rapid se dorește aducerea încă unui stoper în această fereastră de mercato. Și iată că cel ales în acest sens este Sheriff Sinyan, fost la CFR Cluj.