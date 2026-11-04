Sport

Pancu, ai scăpat! Patronul l-a dat afară pe antrenor după ce i-a scos fiul din lot

Marian Popovici
04.11.2026 | 11:42
Pancu ai scapat Patronul la dat afara pe antrenor dupa ce ia scos fiul din lot
SPECIAL FANATIK
Atenţie, Pancu! Patronul l-a dat afară pe antrenor după ce i-a scos fiul din lot. Sursa: sportpictures.eu
Tensiune uriaşă la Rapid după declaraţiile virulente ale lui Daniel Pancu la adresa lui Andrei Şucu. Într-un caz asemănător, antrenorul a fost dat afară imediat de patron pentru că nu a vrut să joace cu fiul său.
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Vestiarul Rapidului stă pe un butoi cu pulbere după cazul Andrei Şucu, în care Daniel Pancu a avut o reacţie virulentă la adresa fiului patronului. Soţia lui Dan Şucu a intervenit în apărarea copilului, ştergând ulterior postarea. FANATIK vă prezintă alte două cazuri asemănătoare, în care deznodământul a fost concedierea antrenorului. Totodată, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că șefii din Giulești nu au luat în calcul demiterea lui „Pancone”, informație confirmată de președintele și acționarul minoritar Victor Angelescu.

Antrenorul a fost dat afară pentru că nu l-a jucat pe fiul patronului: „Sunt un om cu principii şi asta m-a costat”

În 2021, Marc Bircham a fost antrenorul echipei de prima ligă irlandeză Waterford. În luna noiembrie a acelui an, tehnicianul a fost dat afară de la echipă şi a declarat că a aflat de pe Twitter de faptul că a fost înlocuit.

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Apoi, Bircham a trecut la atac şi l-a acuzat pe patronul Richard Forrest că l-a dat afară pentru că nu l-a jucat pe fiul său. Mai mult decât atât, antrenorului i s-a interzis să mai vină la bază şi să ia legătura cu jucătorii echipei:

„Relaţia de colaborare s-a destrămat pentru că nu sunt un „yes man”. Patronul îl are pe fiul lui la echipă şi nu l-am jucat. În urmă cu o săptămână i-am spus directorului Mitch Cowley că nu o să joace în acest an pentru că aduc jucători mai valoroşi şi s-ar putea să nu prindă nici banca în play-off. M-au dat afară pentru că nu îl joc pe fiul patronului. Sunt un om cu principii şi asta m-a costat să joc finala play-off-ului. Dar aş face-o la fel încă o dată”, a tunat atunci Bircham.

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În locul său a fost adus la vremea respectivă fostul fundaş al lui Tottenham, Ian Hendon. În acest sezon, Waterford este în prima ligă irlandeză, acolo unde ocupă locul 7, cu 43 de puncte. Echipa are şansa de a juca în Europa League, fiind calificată în finala Cupei. Pe 8 noiembrie, Waterford joacă împotriva lui Derry City.

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Marc Bircham, fostul antrenor de la Waterford. Sursa: Profimedia
Marc Bircham, fostul antrenor de la Waterford. Sursa: Profimedia

Ignazio Abate, demis pentru că l-a lăsat pe băiatul finanţatorului în afara lotului!

Un alt caz asemănător a avut loc la Ternana în 2025, echipă de Serie C. Antrenor a fost Ignazio Abate, fostul fundaş al celor de la AC Milan. Un conflict a izbucnit cu patronul clubului după ce Abate a decis să îl lase pe fiul patronului Mattya D’Alessandro în afara lotului.

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Patronul a luat decizia abrupt şi antrenorul a fost anunţat să plece de la echipă. Dar jucătorii de la Ternana au solicitat o întâlnire de urgenţă cu oficialii clubului şi au reuşit să întoarcă decizia. Cu toate acestea, Abate a mai rămas o lună la club.

Ternana e tot în Serie C, dar Ignazio Abate a făcut un salt impresionant în cariera de antrenor. După ce a antrenat Juve Stabia, în Serie B, din acest sezon fostul fundaş al celor de la AC Milan a preluat echipa AC Torino, pe care o conduce în Serie A.

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Ignazio Abate, antrenorul celor de la Torino, din acest sezon. Sursa: Profimedia
Ignazio Abate, antrenorul celor de la Torino, din acest sezon. Sursa: Profimedia
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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