Pancu îl susține pe Rădoi: ,,Ar însemna o înfrângere a generației noastre, de antrenori tineri!”

Daniel Pancu îl susține pe Rădoi până în pânzele albe și are încredere că acesta poate reprezenta vârful unei noi generații de antrenori tineri, din care face parte și el, dar și Adrian Mutu.

Pancu nu se alătură corului de contestari ai lui Mirel Rădoi, ceea ce spune ceva despre rapidist, care l-a avut ani buni rival de moarte pe actualul selecționer al României.

Antrenorul lui Poli Iași, care a umilit FCSB în acest sezon, speră că va ajunge și el selecționer peste 15-20 de ani, când crede că va fi cu de adevărat pregătit.

Daniel Pancu: ,,Ar însemna o înfrângere a generației noastre, de antrenori tineri”

Pancu e de părere că o demitere sau demisie a lui Mirel Rădoi, ar fi o mare greșeală și e de părere că un antrenor cu experiență nu ar miza pe tineri și nu ar schimba absolut nimic în jocul tricolșiorilor: ,,Sper să nu fie adevărate zvonurile că Mirel se gândește să renunțe! Ar însemna o înfrângere a generației noastre, de antrenori tineri.

Ar veni un antrenor experimentat, care nu cred că ne-ar ajuta să obținem alte rezultate. Sunt aproape convins că rezultatele vor fi aceleași!”, a declarat, sigur pe el, Pancu.

Antrenorul ieșenilor a explicat și care crede că e diferența între generația lui și cea actuală: ,,Când jucam la națională, veneam de la o echipă, Beșiktaș, care juca direct în grupele Champions League. Și mai aveam alți șapte-opt jucători cu o cotă mai bună ca a mea! Acum, am auzit că Alaba are salariu de 25 de milioane. Cu doi Alaba faci salariile întregii noastre naționale actuale! Salariile și valoarea jucătorilor fac diferența. Calitatea jucătorilor se vede atunci când joacă sub presiune”, a mai spus Pancu.

Pancu nu se vede selecționer: ,,Mie îmi place să muncesc zi de zi pe teren”

Pancu a vorbit și despre o eventuală carieră de selecționer, dar e convins că momentan și pe termen mediu și lung, nu se va întâmpla asta indiferent de rezultatele sale, pentru că își dorește să antreneze zi de zi: ,,Mie îmi place să muncesc zi de zi pe teren”, a motivat antrenorul.

Pancone a încheiat totuși în top optimist și a comentat declarațiile lui Hagi, care a spus că de la mijloc în sus avem jucători de top mondial: ,,Trebuie să ne vedem lungul nasului și să ne dăm seama unde ne aflăm. E drept, putem bate și campioana mondială, însă doar dacă suntem toți apți, ne autodepășim, iar adversarul prinde o zi slabă”, a concluzionat Pancu.

Selecționerul echipei naționale a României, Mirel Rădoi, a vorbit despre o posibilă demisie după meciurile care se vor disputa în luna noiembrie. În final, tehnicianul a spus ironic că multă lume ar putea să fie mai fericită peste o lună.

