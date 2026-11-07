Pancu, față în față cu idolul copilăriei! Povestea neștiută a tricoului pe care își scria numărul cu pixul

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Unul dintre punctele de atracție ale partidei dintre Farul Constanța și Rapid București, de sâmbătă, din etapa a 15-a a Superligii, va fi și . Cei doi au o poveste aparte. În copilărie, Pancu își scria cu pixul pe tricourile cu care juca în curtea școlii numărul 8, cel pe care idolul lui, „Neluțu” Sabău, îl purta la Dinamo București.

În cei doi ani în care au fost coechipieri la Rapid, Sabău și Pancu au adus două trofee: titlul și Cupa României

Destinul a făcut ca drumurile fostului fan al lui Dinamo, Pancu, și a fostului mare jucător dinamovist, Sabău, să se intersecteze apoi. Cei doi au fost coechipieri la Rapid București, în două perioade, Pancone neascunzând că a fost extaziat în 1998, când a aflat că va juca alături de „Moț” în Giulești.

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Sabău a evoluat sub Podul Grant în intervalele 1998-2000 și 2001-2004, iar : 1996-1999, 2000-2002, 2006, 2008, 2011-2015 și 2017-2018.

Cu cei doi în echipă, Rapid au luat câte un trofeu în cele două sezoane în care tehnicienii de azi au îmbrăcat tricolul „vișiniu”: titlul de campioană în 1998-1999 și Cupa României, în 2001-2002.

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Altă legătură între Sabău și Pancu: au avut același „tată”, Mircea Lucescu

Mai mare cu nouă ani față de Pancu, Sabău (58 ani) a avut același „tată” în fotbal, Mircea Lucescu. Il Luce l-a adus pe antrenorul dobrogenilor de la ASA Târgu Mureș în 1988, la Dinamo, titularizându-l la 20 de ani într-o trupă pe care dinamoviștii o consideră și acum ca fiind cea mai bună din istoria României.

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Pancu a avut și el o relație spcială cu Il Luce. În afară de Rapid, cei doi au colaborat și la Beșiktaș Istanbul, unde Pancone a jucat patru ani, între 2002 și 2006, iar Lucescu a antrenat în perioada 2002-2004. Cei doi români au în palmares un titlu de campion al Turciei cu Beșiktaș, cucerit în 2003. Mircea Lucescu l-a dorit foarte mult pe Pancu și la Șahtior Donețk, unde a lucrat din 2004 până în 2016, însă actualul antrenor al Rapidului a fost convins de Vicente del Bosque să rămână la Beșiktaș după plecarea magistrului său în Ucraina.

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Miză mare în Farul – Rapid

Partida dintre Farul și Rapid are o miză mare și în ceea ce privește clasamentul. Constănțenii, care sunt pe locul 6, cu un avans de două puncte față de FCSB, vor să își mențină poziția de play-off în pauza generată de meciurile echipei naționale.

Rapid, care e pe 3, la două puncte de Craiova și trei de Dinamo, speră să rămâne aproape de funtașe. În plus, giuleștenii au nevoie de un rezultat pozitiv și pentru calmarea spiritelor, aprinse după episoadele apărute înainte și după meciul din etapa trecută, când situația copilului patronului Rapidului, Dan Șucu, Andrei, care este jucător la „vișinii”, a tulburat liniștea sub Podul Grant.