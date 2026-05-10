Pancu la Rapid: “Renunţă la 50.000 euro!” Ioan Becali dezvăluie negocierile cu Victor Angelescu şi Neluţu Varga

Giovanni Becali a dezvăluit ultimele informaţii despre plecarea lui Daniel Pancu la Rapid. Antrenorul celor de la CFR Cluj e gata să renunţe la 50.000 de euro pentru a semna cu giuleştenii.
Marian Popovici
10.05.2026 | 17:15
Daniel Pancu şi Giovanni Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
Daniel Pancu are şanse mari să semneze cu Rapid la finalul stagiunii. Actualul antrenor al celor de la CFR Cluj a bătut palma cu giuleştenii şi, din vară, urmează să preia echipa. După înfrângerea cu U Cluj, şansele ca Gâlcă să rămână pe banca tehnică sunt minime, Rapid având doar şanse teoretice de calificare la baraj.

Daniel Pancu, acord cu Rapid! Renunţă la 50.000 de euro

Ioan Becali a dezvăluit la Giovanni Show cum au decurs discuţiile cu cei de la CFR Cluj şi cei de la Rapid pentru Daniel Pancu. Este impresarul lui Daniel Pancu şi omul care a discutat, pe rând, cu ambele tabere, spune că antrenorul este gata să renunţe la 50.000 de euro pentru a pleca în Giuleşti:

Cluburile n-au vorbit niciodată între ele de venirea la Rapid. Eu, ca reprezentant al lui Pancu am vorbit cu cluburile separat şi le-am spus celor de la CFR Cluj că Pancu ar putea să plece. Am vorbit cu domnul Mureşan şi le-am spus că poate să plece pentru că se plânge că nu are bază, salariile nu sunt la timp, nu are stadion. 

Am spus asta în virtutea clauzei pe care o are. Dacă participă într-o cupă europeană, va plăti 50.000 de euro şi pleacă. Cum are de luat clauza de 50.000 de euro pentru cupele europene, n-o mai ia. Şi trei salarii vor fi plătite pe parcurs, pe care trebuie să i le dea. Nu îşi mai ia cei 50.000 de euro, în litera regulamentului.  

La Rapid am discutat cu Victor Angelescu, cu domnul Şucu nu. A spus că nu pot să contacteze antrenorul pentru că nu s-a terminat campionatul şi nu e fair play. Dar în linii mari, dacă echipa nu ajunge într-o cupă europeană sunt dispuşi să discute. În mare am vorbit. Celor de la Cluj le-am spus că Pancu ar putea să plece şi să găsească un alt antrenor”, a spus Giovanni Becali.

Giovanni Becali, despre pretenţiile lui Pancu la Rapid: „Îi trebuie 3-4 jucători”

Agentul spune că Victor Angelescu l-a sunat pentru a se interesa de situaţia lui Daniel Pancu. Singura pretenţie a antrenorului este să i se aducă 4-5 jucători de valoare prin care Rapidul să se poată bate la câştigarea campionatului, iar prioritar este transferul unui atacant de valoare:

„Nu pot să spună „da” când situaţia e clară. Dacă intră Gâlcă în cupele europene rămâne la Rapid. M-am mirat când m-au sunat pentru Pancu. Bănuiam ceva, dar totul e cu „dacă” şi „se poate”. Prima dată l-am sunat eu pentru ceva şi apoi mi-a spus că trebuia el să mă sune. Mi-a spus că în viziunea lor dacă echipa nu prinde cupele europene ar fi Pancu. 

Domnul Mureşan mi-a spus că merge clauza automat. Păi merge, dar şi eu am clauza mea prin care îţi dau 50.000 şi plec unde vreau. Neluţu Varga nu m-a sunat pentru că ştie… Grija lui Pancu e ca jucătorii să aibă salariile la zi. Ştie (n.r. Neluţu) că e corect cum spun eu. Mergi în cupele europene dintr-un viitor faliment… Dacă aduci un antrenor poţi să mergi câteva tururi şi să iei 10 milioane din ce ţi-a realizat Pancu. 

Nu are nicio pretenţie la ce milioane iei tu de acolo. Ok, ciao, strângem mâna civilizat. Cum să îl mint pe Pancu? Să rămână la Neluţu sau la Rapid, care are alt brand. E la Bucureşti, au un stadion cu o atmosferă extraordinară, au un patron serios, cu salarii plătite la timp, cu bază… Nu există termen de comparaţie. Se duce la casa lui după antrenament. 

Am vorbit cu Angelescu despre jucătorii pe care ar trebui să îi aducă. Îi trebuie 3-4 jucători, că de aia vine, să câştige campionatul şi să câştige campionatul. Asta e singura condiţie a lui Pancu. Are nevoie de un atacant care să dea 20 de goluri în SuperLiga. Îl mai au pe Dobre care poate să aibă încă 15. Oricum, Pancu împreună cu Bilaşco şi cu domnul Angelescu vor hotărî care e nevoia lotului”, a dezvăluit Victor Angelescu.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
