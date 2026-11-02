Pancu și-a semnat sentința la Rapid! „Cariera lui s-a stins aici! Pleacă și dacă ia titlul”

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Daniel Pancu nu va mai continua pe banca Rapidului din vară, indiferent de rezultatele obținute în acest sezon! Acesta este verdictul categoric dat de Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”. Fostul președinte al LPF consideră că antrenorul giuleștenilor a făcut o greșeală majoră prin declarațiile referitoare la Andrei Șucu și familia patronului Dan Șucu.

Mitică Dragomir anunță plecarea lui Daniel Pancu de la Rapid: „Poate să ia și campionatul!”

Dumitru Dragomir este convins că după declarațiile care l-au vizat pe Andrei Șucu. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal susține că tehnicianul va fi lăsat să încheie sezonul, dar nu va mai continua la echipă din vară, nici măcar în cazul în care va cuceri titlul.

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„Bineînțeles că a greșit Pancu, dar nu l-a făcut chiar varză pe Andrei Șucu. Din vară nu mai e antrenor la Rapid, poate să ia și campionatul. Fac pariu pe cât vreți. Îl lasă să termine campionatul. Cariera lui s-a stins aici. În momentul când deranjezi nevasta patronului, pe mama copilului… La mine, în cazul în care te legai de copiii mei, nevastă-mea devenea tigroaică. Chiar și acum.

Eu, dacă eram patronul Rapidului, îl așteptam. Dacă nu lua campionatul, îl dădeam afară. Ia locul 2, îl dau afară. Ia locul 3, îl dau afară. Dacă ar lua campionatul, i-aș zice: «Dom’ne, vreau mai sus în cupele europene» și îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

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„A vrut să se dea mai mare decât este!” Dragomir îl critică pe Pancu

Deși spune că are o părere bună despre Daniel Pancu, Dumitru Dragomir consideră că . În opinia sa, tehnicianul ar fi încercat să își impună autoritatea într-un mod nepotrivit, fără să țină cont de relația cu familia patronului.

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„E lipsă de înțelepciune și diplomație. Eu aveam și am o impresie bună despre Pancu, dar nu îl dă diplomația afară din casă. Convingerea mea este că a vrut să se dea mai mare decât este. A zis că: «Eu sunt Pancu, îl pun la punct și pe Șucu, și pe nevastă-sa»”, a continuat fostul președinte al LPF.

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Dragomir a făcut și o comparație cu alți doi patroni importanți din fotbalul românesc, Gigi Becali și Mihai Rotaru. Acesta este convins că reacția lor ar fi fost mult mai dură: „Dacă era Gigi aici, îl dădea afară în secunda doi. Azi nu mai era acolo. Și ăla de la Craiova, Rotaru, îl dădea afară pe loc. Șucu, în schimb, e un tip diplomat. Chiar dacă-l iartă, nu o face doamna Șucu, ea nu-l iartă. Va fi ultimul lui an la Rapid”, a mai spus Dragomir.

Dumitru Dragomir îi dă dreptate lui Pancu într-o singură privință

Fostul conducător al LPF nu contestă neapărat punctul de vedere fotbalistic exprimat de Pancu în privința lui Andrei Șucu. Dragomir consideră însă că antrenorul ar fi trebuit să își aleagă cu mult mai multă atenție cuvintele. Totodată, acesta a remarcat că unele declarații ale tehnicianului ar fi fost interpretate cu răutate, fără ca acest lucru să îi anuleze greșeala.

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„A greșit, l-au luat apele, nu și-a dat seama, nu se știe ce a fost. Și ziariștii au interpretat cu răutate spusele lui Pancu, dar e clar că a greșit. Că are dreptate, să-l dea undeva să joace meci cu meci, e altceva, dar trebuie să o zică cu cap, cu diplomație. Copilul nici nu jucase rău, era în nota echipei. Șucu se mai lasă călcat pe bombeuri. În viață este bine, din când în când, să mai primești câte un șut în fund, mai ales de la ăștia cărora le-ai făcut bine”, a încheiat Dumitru Dragomir, la „Profețiile lui Mitică”.