Pandemia schimbă şi personajele de benzi desenate. Super-eroină indiană luptă cu dezinformarea despre COVID-19

Priya, prima super-eroină din India, o supraviețuitoare a violului în grup, care a militat anterior împotriva violului, atacurilor cu acid și traficului sexual, s-a întors pentru a combate dezinformarea în jurul pandemiei COVID-19.

Eroina de benzi desenate se alătură lui Jiya, „Burka Avenger”, personaj popular dintr-un spectacol de desene animate pakistaneze, pe măsură ce încearcă să abordeze pandemia – și, de asemenea, „infodemia”, proliferarea știrilor false despre coronavirus.

Chiar și Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut că lumea nu luptă doar împotriva pandemiei provocate de noul coronavirus, ci și împotriva infodemiei, care amenință inclusiv viitoarele campanii de vaccinare

Episodul “Masca lui Priya” al benzilor desenate va fi lansat pe 2 decembrie

Cu peste 9,4 milioane de infecții și 137.000 de decese, India are al doilea cel mai mare număr de cazuri la nivel global. O carantină strictă la nivel național care a fost impusă pe 21 martie a întârziat răspândirea pentru o vreme, dar infecțiile au crescut rapid – și continuă să facă acest lucru -, deoarece restricțiile au fost relaxate.

O provocare majoră în lupta Indiei împotriva COVID-19 o constituie informațiile false și înșelătoare în jurul pandemiei, care sunt adesea împărtășite cu viteza fulgerului. De când au fost raportate primele infecții la începutul acestui an, milioane de utilizatori de smartphone au primit fiecare sute de mesaje despre presupuse remedii, zvonuri de carantină și teorii ale conspirației cu privire la originile COVID. Afirmațiile potrivit cărora ingerarea frecventă a apei calde, evitarea cărnii și a păsărilor de curte sau administrarea de medicamente homeopate ar putea preveni infecția, au ajuns în mod regulat în inbox-urile indienilor.

Frica și nepăsarea i-au făcut pe oameni să respingă ordinele de a purta măști în locuri publice sau de a păstra distanța socială. În unele locuri, muncitorii din prima linie, inclusiv medici și asistenți medicali, au fost atacați, chiar dați afară din propriile case de către vecinii temători de contractarea virusului.

“Prin această campanie, am vrut să provocăm dezinformarea, să înlăturăm frica și să îi sprijinim pe lucrătorii din domeniul sănătății și pe ceilalți din fruntea luptei împotriva virusului”, a declarat pentru BBC Ram Devineni, creatorul indian-american al seriei de benzi desenate Priya.

El a lansat „super-eroul feminist modern” în decembrie 2014, la doi ani după ce o tânără a fost violată brutal în grup într-un autobuz din Delhi, pentru a concentra atenția asupra problemei violenței sexuale din India.

În Masca lui Priya, ea sosește călărind pe tigroaica zburătoare Sahas (hindi pentru curaj), pentru a lupta „cu un monstru invizibil – un virus mortal, diferit de orice am văzut până acum”.

În timp ce zboară în oraș, vede masele fugind pe jos – un memento al primelor zile ale blocării în India, când zeci de mii de lucrători migranți săraci au mers zile întregi pentru a se întoarce acasă, în timp ce fabricile, birourile și transporturile au fost închise.

Scriitoarea și actrița de teatru din Delhi, Shubhra Prakash, care a scris scenariul pentru Masca lui Priya, spune că și-a încorporat experiențele personale în poveste.

“În primele săptămâni de carantină, nu ni s-a permis deloc să plecăm de acasă. Așa că am petrecut mult timp în balconul meu. Accesul meu la lume era destul de limitat. Eram cu toții izolați și era dificil pentru toată lumea. Așadar, când o vezi pe Meena, o fetiță care este unul dintre personajele principale din poveste, stând singură în balconul ei, visând cu ochii deschiși, am fost și eu. Și când carantina a început să fie relaxată și am putut ieși, a apărut un ‘nou normal’. A trebuit să purtăm măști și să menținem distanța socială”, spune ea.

În Masca lui Priya, Meena este invitată să urce în spatele lui Sahas pentru un tur al orașului. Văd drumuri pustii; Meena își găsește gelateria preferată unde nimeni nu mai stă la coadă; își vede prietenul care este la fel de izolat ca și ea; și aude voci – uneori iraționale și înfricoșătoare. La spital, o urmărește pe mama ei, o asistentă medicală, îngrijind eroic pacienții COVID-19.

În acest episod, Priya se asociază și cu Jiya, Burka Avenger, care luptă pentru a-și proteja orașul Chutneyville împotriva unui atac ticălos al lui Baba Kaboom, care intenționează să-l preia fără a purta o mască și răspândirea virusului. Dar, în acest proces, el însuși se îmbolnăvește de COVID și are nevoie de ajutor de la Priya și Jiya.

Banda desenată, care vizează tinerii și are funcții de realitate augmentată, poate fi descărcată gratuit oriunde în lume.

Ram Devineni, care locuiește în SUA, spune că atunci când ambasada americană din Delhi a luat legătura cu el în aprilie, întrebându-l dacă ar fi interesat să creeze un nou episod al benzii desenate Priya care să fie lansat în decembrie pentru cele 16 zile de activism împotriva violenței de gen ale Națiunilor Unite, spune „m-am întrebat dacă va fi depășit până atunci. Știam că virusul va fi în continuare acolo și campania va avea o oarecare rezonanță. De asemenea, peste 10 ani, această operă de artă, creată în timpul pandemiei, va fi un document istoric, o documentare a modului în care oamenii s-au descurcat la nivel emoțional și visceral nivel, dar cred că va fi mult mai mult decât atât.”

Căci, la aproape un an de când pandemia a început să se răspândească, părți mari ale lumii sunt încă sub controlul virusului. În Delhi și SUA, numărul continuă să explodeze pe măsură ce infecțiile la nivel mondial depășesc 62 de milioane, cu 1,5 milioane de morți.

Iar Organizația Mondială a Sănătății și multe dintre guvernele lumii încă se luptă să convingă oamenii să poarte măști sau să mențină distanțarea socială. Luna trecută, guvernul din Delhi a ridicat amenda pentru nepurtarea măștilor în public de la 500 de rupii (7,50 USD) la 2.000 de rupii (30 USD).

Îngrijorări privind efectul infodemiei asupra viitoarelor campanii de imunizare

Cu o serie de vaccinuri potențiale pentru COVID-19 foarte aproape de a fi aprobate, există îngrijorări din ce în ce mai mari că dezinformarea online ar putea împiedica unele persoane să fie imunizate.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că lumea nu doar luptă împotriva pandemiei, ci și contra a ceea ce ea numește o „infodemie”, în care o supraîncărcare de informații, unele false, face dificilă luarea de decizii de către oameni privind sănătatea lor.

OMS încearcă să răspundă preocupărilor oamenilor cu privire la vaccinuri, precum și să ajute oamenii să evalueze informațiile pe care le văd pe rețelele de socializare.

Cercetătorii s-au mișcat cu o viteză record pentru a dezvolta vaccinuri, la mai puțin de un an de la această pandemie. OMS monitorizează datele din peste 200 de studii clinice ale vaccinurilor candidate.

Toate vaccinurile candidate trec prin aceleași teste de siguranță ca și vaccinurile utilizate deja în întreaga lume, precizează dr. Sylvie Briand, director OMS pentri bolile pandemice și epidemice.

Există trei motive cheie pentru care a fost posibil să se dezvolte atât de repede vaccinurile împotriva coronavirusului:

Noile tehnologii care erau dezvoltate înainte de apariția COVID au fost utilizate pentru a accelera procesul;

Miliarde de dolari au fost investite în cercetare pentru producerea vaccinului;

Găsirea modalităților de a lupta împotriva COVID-19 a fost o prioritate majoră pentru fiecare guvern din întreaga lume.

O parte a problemei constă în faptul că informațiile despre această pandemie au apărut pe bucățele pe măsură ce oamenii de știință fac noi descoperiri despre virus și cum se poate gestiona cel mai bine.

Acest lucru, spun cercetătorii, a creat spațiu pentru ca dezinformarea să prospere.

O echipă de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a realizat un studiu recent privind încrederea în vaccinuri în Marea Britanie și SUA.

Din 4.000 de oameni din Marea Britanie. 54% au spus că cu siguranță vor fi vaccinați. Dar după ce li s-au arătat afirmații inexacte cu privire la siguranța vaccinurilor, cifra a scăzut cu peste șase puncte procentuale

Și persoanele cu venituri mai mici și din medii etnice de culoare și minoritare au fost cel mai probabil să respingă un vaccin COVID.

OMS și guvernele din întreaga lume, lucrează cu unele dintre marile companii de tehnologie pentru a încerca să combată dezinformarea.

Facebook – care deține Instagram și WhatsApp – spune că elimină informații care ar putea duce la „vătămări imediate”, inclusiv afirmații false despre remedii pentru COVID-19.

De asemenea, se spune că este interzisă reclama care descurajează oamenii să primească vaccinuri și reduce numărul de persoane care văd informațiile înșelătoare referitoare la vaccinare.