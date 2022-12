Panică din cauza unui posibil blackout: în magazine nu se mai găsesc generatoare

Cu toate că autoritățile au dat asigurări că posibilitatea unui blackout este destul de mică, românii par să ia în serios această amenințare. Tocmai pentru a nu fi prinși descoperiți în cazul unei crize, ei au început să se pregătească pentru acest moment.

Generatoarele accesibile ”nu se mai găsesc pe nicăieri”

Așa au ajuns în topul căutărilor românilor, în aceste zile. Potrivit unor relatări din mediul online, generatoarele de capacitate mică și medie au dispărut din stocurile magazinelor.

“Zilele astea am căutat pentru cineva un generator de 3000w. Problema e că nu mai sunt pe stoc nicăieri. Poate cele foarte scumpe.

Dacă chiar găsiți să luați generator cu avr, așa aveți o tensiune de 220 stabilizată. Dacă vreți să vă meargă toate astea deodată, atunci vă trebuie unul de cel puțin 5000watti.

Dar puteți lua și mai mic de vreo 3000 watti pentru frigider și lada frigorifică care merg continuu în priză. Becurile, laptopul și tv-ul nu consumă mult.

Mașina de spălat și boilerul iau mult curent, dar alea le puteți folosi ocazional și atunci puteți decupla frigiderul și lada frigorifică de la generator”, a scris un abonat al grupului de Facebook ”Mutat la țară – viața fără ceas”, potrivit

Românii inventivi își confecționează singuri generatoare

Utilizatorii spun că, într-un caz de urgență de tip , consumul real minim va fi de maxim 400W, pentru a păstra în priză un frigider (100W), o combină frigorifică (150W) și maxim două becuri led (50W). Acest consum poate fi acoperit cu două panouri fotovoltaice, doi acumulatori de 100A și un invertor de 1000W.

“Personal sunt pregătit cu 3 surse de tensiune pentru situația crizei de energie. Vă puteți confecționa singuri în special cunoscătorii un generator. Este puțină muncă, dar cu siguranță oferă satisfacția producerii de energie.

Am 2 acumulatori de 12v 150a pentru încărcarea cărora folosesc un alternator de 180a auto antrenat cu un motor de 510 w și mai am un generator făcut dintr-un electromotor de 7 kw pe rotorul căruia după ce l-am strujit am lipit magneți neomodium N52 cu dimensiunea 5x 50x 20, peste care am turnat rășină epoxidica.

L-am antrenat cu un motor de 2kw din ce produce și am o rezervă de aproximativ 3-5 kw pentru consum. Totul costă ceva bani, dar mult mai puțini față de cât mi-a cerut un meseriaș pe youtube 12000. Vă doresc mult succes și spor la treabă, că este reală și merită”, a mai povestit cineva pe grupul respectiv.

Raed Arafat, despre posibilitatea unui blackout: ”Nu ne comparăm cu Moldova sau Ucraina”

Un blackout masiv provocat de situația din Ucraina este puțin probabilă, a explicat Raed Arafat, șeful DSU, însă acesta nu a exclus ca în această iarnă să existe, ocazional, pene de curent provocate de viscol sau alte fenomene meteo.

„Nu putem să ne comparăm cu Ucraina sau Moldova, pentru că România are alte resurse și alte conexiuni pentru curent. Pentru asta, când se întâmplă ceva în Ucraina, din păcate, Moldova este afectată că este interconectată cu ei. România are și alte situații, alte posibilități care nu au dus la întrerupere de curent, așa că, din acest punct de vedere, România la acest moment are pregătirea necesară”, a declarat Raed Arafat, potrivit .