Panică în Arabia Saudită! Fotbaliștii fug din cauza atacurilor: ce decizie a luat Cristiano Ronaldo

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Arabia Saudită se află în stare de alertă după ce rebelii Houthi proiranieni, au detonat 4 rachete balistice și mai multe drone în capitala țării, Riad. Conflictul a creat panică în rândul sportivilor, iar Federația de Fotbal a Arabiei Saudite caută soluții pentru a proteja integritatea fotbaliștilor.

Cristiano Ronaldo a luat decizia după atacurile din Arabia Saudită

Forul de la Riad a decis, în primă fază, să amâne 3 partide ce urmau să se dispute în această etapă, inclusiv derby-ul Al Ahli – Al Nassr. Principalul inconvenient pentru disputarea partidei ar fi blocarea aeroporturilor. Deși a fost luată în calcul și varianta de a se deplasa cu autocarul, planul a picat. Distanța dintre Jeddah și Riad este de 955 de kilometri și poate fi parcursă în minim 11 ore.

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Cele 3 meciuri au fost amânate pentru data de 6 martie, însă desfășurarea altor evenimente sportive este încă incertă. Tensiunile din Arabia Saudită au determinat mai mulți fotbaliști să părăsească țara până la aflarea unor vești liniștitoare. Totuși, nu toți au fost de acord cu plecarea.

Conform publicației portugheze , printre jucătorii care au rămas în Arabia Saudită se numără și Cristiano Ronaldo. Fotbalistul a făcut un gest emoționant pentru saudiți înainte de startul partidei contra lui Neftchi Fergana, 3-1, din AFC Champions League. După ce startul partidei a fost amânat cu o oră din cauza atacurilor, lusitanul a sărutat emblema țării, ce portretizează două săbii și palmieri. .

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Cristiano Ronaldo poate reveni la națională

Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a fost în centrul unui scandal uriaș la naționala Portugaliei. După ce a fost rezervă neutilizată împotriva Norvegiei, a decis să plece din cantonamentul echipei. Absența sa din lot a creat panică în cadrul Federației Portugheze de Fotbal. Pedro Proenca, președintele forului de la Lisabona, a plecat de urgență la Copenhaga pentru a afla ce s-a întâmplat. Înaintea meciului contra Danemarcei, Jorge Jesus, selecționerul Portugaliei, a fost huiduit frenetic de către fani.

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Regulamentul Federației Portugheze de Fotbal prevede că în cazul în care un fotbalist părăsește lotul echipei naționale fără acordul staff-ului poate suferi o suspendare între una și 6 luni. Mai mult, în cazul fotbaliștilor profesioniști este prevăzută și o amendă în valoare de 500-1000 de euro. Totuși, oficialii lusitani au decis să analizeze cazul de urgență și vor ca Ronaldo să nu ispășească pedeapsa. Mai mult, .

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