Panică în Danemarca – Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon la aproape 5 ani de la incidentul de la EURO 2020

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Danemarca și Ucraina s-au întâlnit într-o partidă amicală la Odense, însă meciul a fost abandonat după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la jumătatea reprizei secunde. Acest lucru s-a întâmplat la aproape

Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Ce s-a întâmplat cu mijlocașul Danemarcei

În minutul 65 al partidei amicale dintre Danemarca și Ucraina, meciul a fost oprit după ce Christian Eriksen și-a pus mâna în dreptul inimii, după care s-a prăbușit pe gazon. Medicii au intervenit imediat și i-au oferit primul ajutor mijlocașului danez, care a mai trecut printr-un episod asemănător în urmă cu 5 ani, la EURO 2020.

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După 15 minute în care a primit îngrijiri medicale, Christian Eriksen a fost scos de pe gazon și transportat la spital în aplauzele tuturor fanilor prezenți pe stadion. În urma acestui incident, centralul Sigurd Smehus Kringstad a decis să pună capăt definitiv partidei amicale.

Eriksen și-a recăpătat cunoștința, însă medicii au continuat să-i acorde asistență medicală. Starea sa va fi atent monitorizată în continuare. De la incidentul grav din timpul meciului Danemarca – Finlanda de la EURO 2020, Christian Eriksen a jucat cu ajutorul unui defibrilator cardiac, deși medicii nu îi mai dădeau nicio șansă să mai joace fotbal din acel moment.

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Christian Eriksen a mai jucat 5 ani de la momentul infarctului! Poate fi acesta finalul carierei sale?

În momentul în care a fost la un pas de moarte, Christian Eriksen era jucătorul lui Inter Milano. Ambiția sa a făcut ca el să nu renunțe pe loc la fotbal, ci să dorească să continue. Politica din Serie A nu i-a mai permis să continue în Italia, așa că milanezii au renunțat la colaborare. Ulterior, el a mers la Brentford, pentru care a evoluat doar câteva meciuri, însă mai apoi și-a făcut o revenire spectaculoasă la Manchester United.

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Danezul a fost trei sezoane în tabăra „diavolilor roșii” și a bifat 107 partide în toate competițiile. Din 2025, el evoluează în Bundesliga, la Wolfsburg, După un nou incident horror, Christian Eriksen ar putea să-și pună capăt carierei, la vârsta de 34 de ani.