Sport

Panică în Danemarca – Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon la aproape 5 ani de la incidentul de la EURO 2020

Meciul amical dintre Danemarca și Ucraina a fost întrerupt în repriza secundă, după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon, la 5 ani de la incidentul traumatizant de la EURO 2020
Ciprian Păvăleanu
07.06.2026 | 21:10
Panica in Danemarca Ucraina Christian Eriksen sa prabusit din nou pe gazon la aproape 5 ani de la incidentul de la EURO 2020
breaking news
Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon în meciul amical dintre Danemarca și Ucraina. Foto: Colaj FANATIK
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Danemarca și Ucraina s-au întâlnit într-o partidă amicală la Odense, însă meciul a fost abandonat după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la jumătatea reprizei secunde. Acest lucru s-a întâmplat la aproape 5 ani de la gravul incident de la EURO 2020.

Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Ce s-a întâmplat cu mijlocașul Danemarcei

În minutul 65 al partidei amicale dintre Danemarca și Ucraina, meciul a fost oprit după ce Christian Eriksen și-a pus mâna în dreptul inimii, după care s-a prăbușit pe gazon. Medicii au intervenit imediat și i-au oferit primul ajutor mijlocașului danez, care a mai trecut printr-un episod asemănător în urmă cu 5 ani, la EURO 2020.

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După 15 minute în care a primit îngrijiri medicale, Christian Eriksen a fost scos de pe gazon și transportat la spital în aplauzele tuturor fanilor prezenți pe stadion. În urma acestui incident, centralul Sigurd Smehus Kringstad a decis să pună capăt definitiv partidei amicale.

Eriksen și-a recăpătat cunoștința, însă medicii au continuat să-i acorde asistență medicală. Starea sa va fi atent monitorizată în continuare. De la incidentul grav din timpul meciului Danemarca – Finlanda de la EURO 2020, Christian Eriksen a jucat cu ajutorul unui defibrilator cardiac, deși medicii nu îi mai dădeau nicio șansă să mai joace fotbal din acel moment.

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Christian Eriksen a mai jucat 5 ani de la momentul infarctului! Poate fi acesta finalul carierei sale?

În momentul în care a fost la un pas de moarte, Christian Eriksen era jucătorul lui Inter Milano. Ambiția sa a făcut ca el să nu renunțe pe loc la fotbal, ci să dorească să continue. Politica din Serie A nu i-a mai permis să continue în Italia, așa că milanezii au renunțat la colaborare. Ulterior, el a mers la Brentford, pentru care a evoluat doar câteva meciuri, însă mai apoi și-a făcut o revenire spectaculoasă la Manchester United.

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Danezul a fost trei sezoane în tabăra „diavolilor roșii” și a bifat 107 partide în toate competițiile. Din 2025, el evoluează în Bundesliga, la Wolfsburg, formație ce a retrogradat în Zweite Bundesliga la finalul acestui sezon. După un nou incident horror, Christian Eriksen ar putea să-și pună capăt carierei, la vârsta de 34 de ani.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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