Panică în direct! Invitații din studioul Champions League, avertizați din cauza unor rachete iraniene. Video

Un studio din Qatar, afectat direct de conflictul din Orientul Mijlociu. Invitații din studioul Champions League, avertizați în transmisiune directă din cauza unor rachete iraniene.
Iulian Stoica
11.03.2026 | 00:30
Panica in direct Invitatii din studioul Champions League avertizati din cauza unor rachete iraniene Video
Panică în direct în Qatar! Invitații din studioul Champions League, avertizați din cauza unor rachete iraniene. Foto: Colaj Fanatik
SUA și Israel au atacat Iranul în noaptea lui 28 februarie. Deși liderul Ali Khamenei a fost ucis în urma unui atac, starea de tensiune continuă în zonă. Lumea sportului nu a scăpat de conflictul din Orientul Mijlociu, iar un studio Champions League a fost alarmat în direct.

Invitații din studioul Champions League, avertizați din cauza unor rachete iraniene

Marți, 10 martie, au avut loc primele meciuri din optimile UEFA Champions League. Seara a debutat cu partida dintre Galatasaray și Liverpool, scor 1-0, iar în întreaga lume au fost organizate studiouri TV pentru a comenta cele întâmplate.

Un astfel de studio a fost organizat și în Qatar, țară direct afectată de conflictul din Orientul Mijlociu. În timp ce invitații de la beIN Sports discutau despre partida dintre Galatasaray și Liverpool, aceștia au primit un mesaj de alertă pe telefoane.

Mai exact, cei prezenți în studioul dedicat Champions League au fost avertizați cu privire la un posibil atac cu rachete iraniene. Panica a izbucnit după această alertă, Qatar fiind ținta unor atacuri cu rachete lansate de Iran de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Turcia – România, în pericol din cauza războiului din Orientul Mijlociu?

Turcia a fost victima mai multor atacuri cu rachete balistice din partea Iranului. Din fericire, bombardamentele au fost oprite în timp util de către sistemele de apărare aeriană NATO din estul Mării Mediterane.

În contextul atacurilor, meciul Turcia – România, din barajul pentru Campionatul Mondial din 2026, a fost pus sub semnul întrebării. Lumea fotbalului se întreabă dacă partida decisivă se poate desfășura în siguranță, duelul urmând să aibă loc la Istanbul.

În cazul izbucnirii unui război sau dacă UEFA ar considera că disputarea meciului pe teritoriul Turcia reprezintă un risc major de securitate, partida ar trebui mutată pe un alt stadion, chiar dacă acesta ar fi unul neutru, situat în afara țării.

Dacă autoritățile turce ar accepta, jocul ar putea avea loc chiar și în România. Totuși, acest lucru nu ar însemna că „tricolorii” ar deveni automat gazde. Organizarea ar rămâne în sarcina federației turce, iar singura schimbare ar fi locul de disputare, astfel că suporterii români nu ar primi mai multe bilete decât cele deja alocate.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
