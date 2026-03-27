Panică în Dubai: alerte primite la 4 dimineața. Un român povestește cu ce se confruntă de zile bune locuitorii, dincolo de atacurile cu drone ale Iranului: „Poliția ne poate amenda”

Războiul din Iran a schimbat complet stilul de viață al locuitorilor din Dubai, de aproape o lună de când SUA și Israel au atacat statul din Orientul Mijlociu. Liniștea aparentă a unui oraș obișnuit cu superlativele a fost înlocuită, treptat, cu o tensiune greu de ignorat. Un român stabilit în Emiratele Arabe povestește pentru FANATIK ce se întâmplă acum în Dubai, alertele de posibile căderi de drone sau resturi de drone fiind la ordinea zilei.

Dubai, viață în lux și panică. Alerte de atacuri cu rachete și drone, primite la 4 dimineața

În dimineața de vineri, 27 martie 2026, la ora 04:11, telefoanele rezidenților au vibrat simultan, într-un ecou al spaimei. Un nou mesaj de alertă anunța posibile amenințări aeriene, într-un context în care atacurile cu drone și rachete au devenit o prezență aproape zilnică deasupra Golfului.

Mesajul autorităților a fost clar și direct: „Având în vedere situația actuală și posibilele amenințări cu rachete, adăpostiți-vă imediat într-un loc sigur, în cea mai apropiată clădire securizată, stați departe de ferestre, uși și zone deschise. Așteptați instrucțiuni suplimentare”. Nouă minute mai târziu, la 04:20, a venit un al doilea mesaj prin care se dorea calmarea spiritelor, semn că pericolul a trecut. „Vă mulțumim pentru cooperare. Vă asigurăm că, în acest moment, situația este sigură. Vă puteți relua activitățile normale, rămânând în continuare prudenți, luând măsurile necesare și urmând instrucțiunile oficiale”, a fost al doilea mesaj primit de locuitorii din Dubai pe telefoanele lor.

Tensiunea, noua normalitate în Orient. Sebastian, român stabilit în Emirate: „Ne era frică”

Pentru românii care au rămas în Dubai, aceste alerte nu mai sunt o excepție, ci o rutină apăsătoare. Sebastian V., cunoscut publicului și sub numele De Angelo, descrie o realitate care contrastează puternic cu imaginea de lux și stabilitate asociată cu Emiratele Arabe Unite. „De când au început alertele aici, în Dubai, și a început acest război, toată lumea s-a speriat. Nu am ieșit din casă și ne-am aprovizionat cu apă și alimente de la supermarket. Multă lume era în supermarket și era foarte speriată. Atunci când a căzut un rest de la o dronă la un hotel din Emiratele Arabe Unite, am crezut că o să înceapă războiul cel mare. Evident, am stat cu toții în casă, fără să mai ieșim, pentru că ne era frică”, povestește românul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mărturia lui surprinde perfect sentimentul general: o frică latentă, alimentată de incertitudine. Chiar dacă sistemele de apărare funcționează și majoritatea amenințărilor sunt interceptate, simplul fapt că ”ceva” poate cădea oricând din cer schimbă complet percepția asupra siguranței.

Zeci de drone zboară zilnic deasupra Dubaiului: 11 oameni au murit de când a început războiul

„Este foarte complicat să vin acum în România, deoarece trebuie să verifici zborurile în fiecare zi. Există posibilitatea ca aeroportul să fie închis și trebuie sunat pentru a verifica dacă sunt zboruri disponibile. În plus, există riscul să pierzi banii. În fiecare zi se interceptează undeva la 30–40 de drone care trec pe deasupra Dubaiului și oricând poate să cadă ceva pe stradă, pe autostradă sau în complexul unde locuiesc”, a mai spus Sebastian pentru FANATIK.

Realitatea dură e confirmată și de datele oficiale. încă de la finalul lunii februarie, bilanțul indică 11 persoane decedate și 169 de răniți în . Deși nu vorbim despre un conflict deschis pe teritoriul Emiratelor, efectele sunt cât se poate de dramatice. Fragmente de drone sau rachete au căzut deja în zone locuite. Aeroporturile din Dubai au fost închise de câteva ori atunci când oamenii erau în pericol.

Țările din Golf, mesaj comun

În spatele acestor atacuri se află tensiunile din regiune, în special acțiunile Iranului și ale milițiilor afiliate, care au lansat în mod repetat drone și rachete către ținte strategice din zona Golfului Persic. Reacția statelor din regiune nu a întârziat. Cel mai recent, în dimineața zilei de 26 martie, Emiratele s-au alăturat unui apel comun făcut de Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar și Iordania, condamnând ferm atacurile și catalogându-le drept „o amenințare intolerabilă la adresa vieții civile, siguranței aviației și a infrastructurii critice”.

Dincolo de declarațiile diplomatice, efectele sunt vizibile în viața de zi cu zi. Companiile internaționale își monitorizează angajații în timp real, călătoriile neesențiale sunt amânate, iar costurile asigurărilor pentru zboruri au crescut semnificativ. Dubaiul rămâne deschis, dar cu o vigilență fără precedent.

Ploi torențiale fără oprire

Orașul nu s-a oprit, așadar, în loc. Restaurantele sunt în continuare deschise, mall-urile încă abundă de oameni. Evenimentele programate din timp se țin în continuare. Autoritățile insistă că situația e sub control și că sistemele de apărare aeriană sunt eficiente. Pentru o parte din locuitori, acest mesaj e suficient. În Dubai, există, așadar, două lumi paralele: una a celor care trăiesc cu o teamă constantă și alta a celor care au încredere totală în autorități.

Sebastian, românul cu care FANATIK a stat de vorbă, ne-a spus că mulți dintre locuitori spun că guvernul ar apela la diferite tertipuri, inclusiv provocând ploile artificiale, lucru recunoscut, de altfel, de autoritățile din Dubai ca fiind posibile.

Furtuna și averse de ploaie în Dubai. Nu se mai vede nici Burj Khalifa

„Aici, în Dubai, nu plouă de obicei, dar de o săptămână plouă încontinuu, torențial. Presupun că acest lucru se întâmplă pentru a induce în eroare și pentru a ne deconcentra de la ceea ce se întâmplă. Lumea știe că guvernul din Dubai provoacă, uneori, ploi artificiale.

Nu e exclus ca și de data asta să se întâmple așa, asta cred mulți din cei care trăiesc aici. Poliția este pe stradă și, dacă ne vede afară, ne oprește și ne poate chiar amenda atunci când sunt alertele pe telefon. Atunci când primim o alertă, ni se spune că există o rachetă deasupra Dubaiului și că trebuie să ne protejăm. Ulterior, când aceasta este interceptată, suntem anunțați că suntem în regulă și că putem sta liniștiți. Pe lângă asta, sunt și alertele de vreme rea în fiecare zi”, ne-a mai spus Sebastian.

Așadar, pe lângă criza de securitate, Dubaiul se confruntă și cu o situație meteorologică neobișnuită. Centrul Național de Meteorologie a emis o alertă privind ploile abundente care afectează mai multe zone din țară. Pentru un oraș cunoscut pentru clima sa aridă, aceste precipitații sunt un fenomen ieșit din comun. Dubai rămâne, așadar, un oraș suspendat între normalitate și criză. Pe de o parte, zgârie-norii continuă să lumineze noaptea, iar viața economică merge înainte. Pe de altă parte, fiecare alertă readuce în prim-plan fragilitatea unei stabilități aparente.