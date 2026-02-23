Panică într-un oraș care găzduiește meciuri la Cupa Mondială. Bărbați înarmați au luat cu asalt aeroportul după uciderea liderului unui cartel. Video

ADVERTISEMENT

Ediția cu numărul 23 a Cupei Mondiale va fi organizată de SUA, Canada și Mexic. Însă, asupra acestui turneu final planează foarte multă incertitudine, iar fanii sunt îngrijorați de ce îi așteaptă la fața locului.

Incidente grave într-un oraș unde va avea loc Cupa Mondială

După ce americanii s-au confruntat cu masive proteste de stradă după ce , acum a venit rândul mexicanilor să aibă probleme. Și unele deloc de neglijat pentru cei care vor ajunge la Cupa Mondială.

Conform , mai multe persoane înarmate au pătruns în Aeroportul Internațional din Guadalajara și au creat panică în rândul călătorilor și ai angajaților. Se presupune că bărbații sunt membri ai cartelului Jalisco New Generation care caută răzbunare după uciderea liderului lor Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de ”El Mencho”.

În mai multe videoclipuri apărute pe rețelele de socializare se pot observa oameni care fug din aeroport încercând să-și salveze viața. Alte imagini arată cum personalul aeroportului permite pasagerilor să vină în spatele ghișeelor ​​de check-in pentru siguranță.

Zeci de oameni au fost văzuți ghemuiți între birouri și banda rulantă pentru bagaje, iar alarmele au sunat în tot aeroportul și pe piste. Nu se știe dacă există răniți, în ciuda faptului că s-au auzit împușcături.

🚨NOT BREAKING NEWS🚨 Panic erupted at Guadalajara International Airport in Jalisco after the CJNG cartel launched an attack on the airport, reportedly in retaliation for the killing of its founder and long-time leader, “El Mencho,” who was said to have been killed in a military… — Chud News Central (@Chud_Central)

Cine este ”El Mencho”, cel mai căutat traficant de droguri

Nemesio Oseguera Cervantes, supranumit ”El Mencho”, era liderul cartelului Jalisco New Generation. El ar fi fost ucis în timpul unei operațiuni militare desfășurate duminică dimineață, în statul Jalisco.

Ministerul Apărării din Mexic a anunțat că ”El Mencho” a murit din cauza rănilor suferite în timpul unui transfer aerian, în urma operațiunii militare. De asemenea, în timpul operațiunii au fost confiscate mai multe vehicule blindate și arme, inclusiv lansatoare de rachete.

În ultimii ani, cartelul s-a extins atât de mult că a depășit granițele statului Jalisco și s-a întins la nivel internațional. De altfel, SUA oferiseră anterior o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care ar duce la capturarea baronului drogurilor.

Administrația americană pentru combaterea drogurilor (DEA) consideră cartelul Jalisco New Generation la fel de puternic ca și cartelul Sinaloa. Este considerat unul dintre principalii furnizori de cocaină pe piața americană și câștigă miliarde din producția de fentanil și metamfetamine.

Guadalajara, oraș gazdă la Cupa Mondială

Guadalajara este unul dintre cele trei orașe din Mexic, alături de capitala Mexico City și Monterrey, care . În orașul cu peste 5.000.000 de locuitori vor avea loc 4 partide din faza grupelor.