Sport

Panică în peluză după FCSB – Petrolul 2-2! S-a cerut intervenția rapidă a medicilor. Video

După fluierul final al meciului FCSB - Petrolul 2-2, din etapa 9 din SuperLiga, medicii au fost chemați rapid în peluza oaspeților. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Mihai Dragomir
14.09.2026 | 23:55
Panica in peluza dupa FCSB Petrolul 22 Sa cerut interventia rapida a medicilor Video
EXCLUSIV FANATIK
Medicii au intervenit de urgență în peluză la FCSB - Petrolul 2-2. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.
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Remiza dintre FCSB și Petrolul din etapa a 9-a din SuperLiga, scor 2-2, a fost urmată de un moment de panică. Suporterii oaspeților au solicitat intervenția rapidă a medicilor în peluza pe care au ocupat-o la meci.

Incident după FCSB – Petrolul 2-2. Medicii au intervenit în peluza ploieștenilor

Petrolul a plecat cu un punct de pe Arena Națională după 2-2 cu FCSB în cea de-a 9-a etapă din noul sezon din SuperLiga. „Lupii” au fost cei care au deblocat tabela, în minutul 3 prin Nlundulu, și tot ei au închis-o prin Malula, în minutul 66. Echipa lui Ricardo Sousa a fost susținută, ca de fiecare dată, de o parte dintre suporterii săi, care au făcut deplasarea.

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După fluierul final al duelului de luni seară, în timp ce jucătorii tehnicianului portughez se felicitau pentru rezultatul obținut, fanii ploieștenilor, aflați sus la Peluza 1, au solicitat în cor intervenția medicilor. FANATIK a aflat că un suporter a leșinat și a fost preluat cu targa.

Incident în peluză la finalul meciului FCSB - Petrolul 2-2

Câți spectatori au asistat în total la FCSB – Petrolul 2-2

Ultimul meci de fotbal jucat pe Arena Națională în 2026 a fost Dinamo – Rapid 3-1, pe 26 aprilie, în Superliga. La aproape 5 luni de atunci, FCSB și Petrolul au fost primele echipe care au jucat din nou pe cel mai mare stadion al țării. La acest duel s-au aflat pe arena din Capitală 9.232 de spectatori.

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Coincidența face ca ultimul meci disputat de FCSB pe Arena Națională să fi fost tot împotriva Petrolului, pe 24 aprilie, scor 3-1 în etapa a 6-a din play-out-ul sezonului trecut. Atunci, pe stadion s-au aflat 6.363 de spectatori.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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