ADVERTISEMENT

Remiza dintre FCSB și Petrolul din etapa a 9-a din SuperLiga, scor 2-2, a fost urmată de un moment de panică. Suporterii oaspeților au solicitat intervenția rapidă a medicilor în peluza pe care au ocupat-o la meci.

Incident după FCSB – Petrolul 2-2. Medicii au intervenit în peluza ploieștenilor

Petrolul a plecat cu un punct de pe Arena Națională după în cea de-a 9-a etapă din noul sezon din SuperLiga. „Lupii” au fost cei care au deblocat tabela, în minutul 3 prin Nlundulu, și tot ei au închis-o prin Malula, în minutul 66. Echipa lui Ricardo Sousa a fost susținută, ca de fiecare dată, de o parte dintre suporterii săi, care au făcut deplasarea.

ADVERTISEMENT

După fluierul final al duelului de luni seară, în timp ce jucătorii tehnicianului portughez se felicitau pentru rezultatul obținut, fanii ploieștenilor, aflați sus la Peluza 1, au solicitat în cor intervenția medicilor. FANATIK a aflat că un suporter a leșinat și a fost preluat cu targa.

Incident în peluză la finalul meciului FCSB - Petrolul 2-2

Câți spectatori au asistat în total la FCSB – Petrolul 2-2

Ultimul meci de fotbal jucat pe Arena Națională în 2026 a fost Dinamo – Rapid 3-1, pe 26 aprilie, în Superliga. La aproape 5 luni de atunci, FCSB și Petrolul au fost primele echipe care au jucat din nou pe cel mai mare stadion al țării. La acest duel s-au aflat pe arena din Capitală 9.232 de spectatori.

ADVERTISEMENT

Coincidența face ca ultimul meci disputat de FCSB pe Arena Națională să fi fost tot împotriva Petrolului, pe 24 aprilie, scor 3-1 sezonului trecut. Atunci, pe stadion s-au aflat 6.363 de spectatori.