Panică la bordul unei aeronave cu destinația Roma. Avionul a aterizat de urgență din cauza turbulențelor

Un avion operat de compania Wizz Air a aterizat de urgență la Bologna. Din cauza turbulențelor, aeronava nu a mai putut ajunge la destinație.
Claudia Şoiogea
22.08.2025 | 11:58
Panica la bordul unei aeronave cu destinatia Roma Avionul a aterizat de urgenta din cauza turbulentelor
Un avion Wizz Air cu destinația Roma a aterizat de urgență la Bologna din cauza turbulențelor. Sursa foto: Hepta

Pasagerii unui avion cu destinația Roma au trăit clipe de groază. Din cauza turbulențelor, aeronava operată de compania Wizz Air nu a mai putut ajunge pe aeroportul de destinație din capitala Italiei. Pilotul s-a văzut nevoit să aterizeze de urgență la Bologna.

Avion cu destinația Roma, aterizare de urgență din cauza turbulențelor

Panică la bordul unei aeronave Wizz Air care trebuia să aterizeze la Roma. Avionul a plecat din Alicante și se îndrepta spre capitala Italiei. Din cauza turbulențelor puternice, cursa Wizz Air W4 6038 nu a mai ajuns la destinație, ci a fost nevoită să aterizeze de urgență pe aeroportul din Emilia-Romagna, la Bologna. Unul dintre pasagerii aflați la bord a filmat întregul episod.

„Vinovată” de acest incident este furtuna care a lovit capitala Italiei. Condițiile meteo nefavorabile au afectat zborul Wizz Air care a decolat din Alicante și care, după mai multe încercări nereușite de a ateriza pe aeroportul din Roma, a fost redirecționat. Pasagerii au trăit clipe de groază, așa cum reiese și dintr-un videoclip publicat pe social media.

Panicați, oamenii au început să țipe și să se teamă pentru viața lor. De obicei, astfel de curse nu au parte de incidente, ci sunt călătorii rapide și sigure. Printre pasagerii speriați se aflau și copii care au început să plângă. Din fericire, piloții au dat dovadă de profesionalism, iar la finalul episodului nu au fost raportate persoane rănite.

@fanpage.it Turbolenze su #Roma, volo #WizzAir dirottato a #bologna ♬ suono originale – Fanpage.it

Reacția Wizz Air

Imediat după aterizarea de urgență a aeronavei la Bologna, Wizz Air a confirmat incidentul și a făcut câteva precizări. Compania a pus la dispoziția tuturor pasagerilor transport terestru până la destinația inițială a zborului și anume, Roma. De asemenea, pasagerii care au vrut să ajungă pe cont propriu la destinație, au avut posibilitatea de a solicita rambursarea tuturor cheltuielilor.

„Zborul Wizz Air W4 6038 de la Alicante la Roma Fiumicino a fost deviat către Aeroportul din Bologna, după ce nu a fost posibilă o aterizare în siguranță la Roma din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Aeronava a aterizat la Bologna în siguranță, fără incidente, la ora locală 03:57.

Pasagerilor li s-a asigurat transport terestru până la Roma. De asemenea, li s-a comunicat că, în cazul în care au preferat să își organizeze singuri transportul, vor putea solicita rambursarea cheltuielilor, în conformitate cu reglementările europene”, se arată în comunicat.

Wizz Air a subliniat că vremea este un factor independent de companie, iar siguranța pasagerilor rămâne prioritatea absolută. Operatorul a precizat că procedura este una standard atunci când condițiile nu permit o aterizare sigură. Totodată, compania și-a exprimat recunoștința față de piloți și echipajul de cabină pentru decizia corectă de a redirecționa aeronava și pentru că au garantat siguranța tuturor pasagerilor în timpul turbulențelor.

