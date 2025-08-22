Panică la bordul unei aeronave cu destinația Roma. Avionul a aterizat de urgență din cauza turbulențelor

Pasagerii unui avion cu destinația Roma au trăit clipe de groază. Din cauza turbulențelor, aeronava operată de compania Wizz Air nu a mai putut ajunge pe aeroportul de destinație din capitala Italiei. Pilotul s-a văzut nevoit să aterizeze de urgență la Bologna.

ADVERTISEMENT

Avion cu destinația Roma, aterizare de urgență din cauza turbulențelor

care trebuia să aterizeze la Roma. Avionul a plecat din Alicante și se îndrepta spre capitala Italiei. Din cauza turbulențelor puternice, cursa Wizz Air W4 6038 nu a mai ajuns la destinație, ci a fost nevoită să aterizeze de urgență pe aeroportul din Emilia-Romagna, la Bologna. Unul dintre pasagerii aflați la bord a filmat întregul episod.

„Vinovată” de acest incident este furtuna care a lovit capitala Italiei. Condițiile meteo nefavorabile au afectat și care, după mai multe încercări nereușite de a ateriza pe aeroportul din Roma, a fost redirecționat. Pasagerii au trăit clipe de groază, așa cum reiese și dintr-un videoclip publicat pe social media.

ADVERTISEMENT

Panicați, oamenii au început să țipe și să se teamă pentru viața lor. De obicei, astfel de curse nu au parte de incidente, ci sunt călătorii rapide și sigure. Printre pasagerii speriați se aflau și copii care au început să plângă. Din fericire, piloții au dat dovadă de profesionalism, iar la finalul episodului nu au fost raportate persoane rănite.

Turbolenze su , volo dirottato a

Reacția Wizz Air

Imediat după aterizarea de urgență a aeronavei la Bologna, Wizz Air a confirmat incidentul și a făcut câteva precizări. Compania a pus la dispoziția tuturor pasagerilor transport terestru până la destinația inițială a zborului și anume, Roma. De asemenea, pasagerii care au vrut să ajungă pe cont propriu la destinație, au avut posibilitatea de a solicita rambursarea tuturor cheltuielilor.

ADVERTISEMENT

„Zborul Wizz Air W4 6038 de la Alicante la Roma Fiumicino a fost deviat către Aeroportul din Bologna, după ce nu a fost posibilă o aterizare în siguranță la Roma din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Aeronava a aterizat la Bologna în siguranță, fără incidente, la ora locală 03:57.

ADVERTISEMENT

Pasagerilor li s-a asigurat transport terestru până la Roma. De asemenea, li s-a comunicat că, în cazul în care au preferat să își organizeze singuri transportul, vor putea solicita rambursarea cheltuielilor, în conformitate cu reglementările europene”, se arată în comunicat.

Wizz Air a subliniat că vremea este un factor independent de companie, iar siguranța pasagerilor rămâne prioritatea absolută. Operatorul a precizat că procedura este una standard atunci când condițiile nu permit o aterizare sigură. Totodată, compania și-a exprimat recunoștința față de piloți și echipajul de cabină pentru decizia corectă de a redirecționa aeronava și pentru că au garantat siguranța tuturor pasagerilor în timpul turbulențelor.