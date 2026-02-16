Sport

Panică la Dinamo! S-a prăbușit pe gazon după 1-0 cu Unirea Slobozia: „Să vină medicul mai repede!”. Video

Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
16.02.2026 | 22:38
Dinamo a încheiat etapa a 27-a din SuperLiga cu o victorie, scor 1-0 în fața lui Unirea Slobozia. Finalul partidei a adus panică în tabăra „câinilor”, un fotbalist prăbușindu-se pe gazon după ultimul fluier al lui Sorin Vădana.

Scene reprobabile au avut loc după ce Sorin Vădana a fluierat finalul în Dinamo – Unirea Slobozia 1-0. Deși a fost introdus pe teren în minutul 86, Georgi Milanov s-a prăbușit pe gazon la final.

În panica creată, Florentin Petre a strigat: „Să vină medicii mai repede”. După intervenția cadrelor medicale, Georgi Milanov a reușit să se ridice, însă doar cu ajutorul persoanelor din jur.

Problema jucătorului bulgar a venit după un sprint din finalul partidei. În mod nefiresc, Georgi Milanov a redus viteza de deplasare, ca ulterior, după ultimul fluier, să se prăbușească pe gazon.

Din informațiile FANATIK, jucătorul a acuzat probleme musculare. Rămâne de văzut pentru cât timp Georgi Milanov va fi indisponibil, Zeljko Kopic având nevoie de toți fotbaliștii apți pentru play-off.

Dinamo, formă de vis sub comanda lui Zeljko Kopic

Dinamo a profitat din plin de pasul greșit făcut de Rapid la Constanța. „Câinii” se mențin la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova după victoria cu Unirea Slobozia și sunt deja cu gândul la play-off.

Zeljko Kopic nu a mai pierdut în SuperLiga de pe 20 decembrie 2025 și fanii speră că așteptarea va lua sfârșit, iar Dinamo va cuceri un nou trofeu de campioană după aproape 20 de ani.

Formația din Ștefan cel Mare are un program dificil până la startul play-off-ului. Dinamo se va deplasa la rivala Rapid în etapa următoare, ca mai apoi să joace acasă cu FC Argeș, iar în ultima rundă va evolua în Gruia în fața lui CFR Cluj.

  • 450.000 de euro este cota lui Georgi Milanov
  • 82 de meciuri, 3 goluri și 8 pase decisive a adunat bulgarul la Dinamo
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
