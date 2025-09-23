Panică la FC Barcelona! Situația e mai gravă decât se preconiza și va ajunge pe masa de operație

Barcelona a primit o veste extrem de tristă pe parcursul zilei de 22 septembrie. Deși se anunțase că va fi doar o accidentare ușoară și va reveni pe teren în cel mai scurt timp, în urma ultimelor consultații medicale s-a decis ca Gavi să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Situația lui Gavi, mai gravă decât se preconiza! Tânărul fotbalist va fi supus unei artroscopii

Gavi s-a accidentat la finalul lunii august, în timpul antrenamentului, iar panica s-a instalat rapid în interiorul echipei, deoarece mijlocașul a resimțit dureri la același genunchi la care

Hansi Flick a anunțat săptămâna trecută că formația catalană va mai aștepta până va lua o decizie asupra sa, dacă va continua recuperarea naturală sau va fi supus unei intervenții chirurgicale.

Luni, 22 septembrie, Barcelona a anunțat printr-un comunicat oficial că fotbalistul de 21 de ani va fi supus, în cele din urmă, unei artroscopii. Decizia a fost luată în urma efectuării unor teste intense de efort fizic, la care Gavi nu s-a descurcat foarte bine și a resimțit dureri în zona genunchiului.

Comunicatul transmis de FC Barcelona cu privire la situația lui Gavi

„Jucătorul primei echipe Pablo Páez Gavira (𝐆𝐚𝐯𝐢) a fost supus ieri unor teste intense de efort sportiv, după finalizarea tratamentului conservator pentru o leziune radială a meniscului intern al genunchiului drept.

Concluziile sunt că, pentru a asigura cea mai bună recuperare și revenire la ritmul competițional, Gavi va fi supus mâine unei revizuiri artroscopice efectuate de doctorul Joan Carles Monllau, sub supravegherea Serviciilor Medicale ale clubului. După încheierea intervenției va fi emis un nou comunicat medical”, a transmis clubul catalan pe platforma X.

Barcelona nu s-a putut folosi nici de Lamine Yamal la ultimele meciuri

O altă piesă de bază din formația catalană pe care este Lamine Yamal, cel care este văzut de toată lumea ca fotbalistul ce se poate lupta cu recordurile lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.

Din cauza unor dureri la spate, echipa medicală a Barcelonei a decis ca extrema dreaptă să fie scutită de meciurile cu Valencia, Newcastle și Getafe, lucru care s-a și întâmplat. Lamine Yamal ar putea reveni pe teren la începutul lunii octombrie.