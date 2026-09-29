Panică la FC Barcelona! Starul echipei s-a accidentat la națională

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Raphinha (29 de ani), cel mai în formă jucător de la FC Barcelona în acest start de sezon și căpitanul echipei blaugrana, s-a accidentat în meciul amical jucat de Brazilia marți la Brisbane în compania Australiei, câștigat de sud-americani cu scorul de 4-2. Așa cum se întâmplă în ultima perioadă și la echipa de club, starul catalanilor a fost folosit și de Carlo Ancelotti tot pe poziția de „fals 9”.

Raphinha, starul de la FC Barcelona, s-a accidentat la naționala Braziliei

În minutul 45, Raphinha a marcat din penalty, dar la pauză a fost schimbat de selecționerul italian cu Endrick. Ulterior, s-a aflat că această decizie a fost luată din cauza unei probleme medicale întâmpinate de fotbalistul brazilian. Mai exact, potrivit , el a acuzat dureri musculare la coapsa dreaptă.

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În acest moment nu se cunosc prea multe detalii referitoare la această chestiune, dar cert este că a fost vorba despre o măsură de precauție în ceea ce privește staff-ul tehnic al naționalei Braziliei vizavi de Raphinha, pentru a nu se risca o accidentare mai gravă. Urmează ca fotbalistul să fie supus unor teste amănunțite în scurt timp.

Pentru moment nu se știe exact cât de gravă este problema

În funcție de verdict, se va decide dacă jucătorul de la va face și deplasarea pentru amicalul din India de sâmbătă sau dacă va fi trimis mai devreme în Catalunya. În această pauză internațională, gruparea de pe „Camp Nou” a avut de suferit și prin prisma accidentării la genunchi suferite de Eric Garcia. Din această cauză, fundașul nu a mai putut evolua pentru naționala Spaniei.

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Bineînțeles că în acest context catalanilor nu le rămâne în principiu în acest moment de făcut decât să spere că problema lui Raphinha nu se va dovedi a fi una serioasă. În caz contrar, Hansi Flick se va vedea nevoit, chiar și pentru o scurtă perioadă, să se descurce fără