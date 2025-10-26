Sport

Panică la FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat înainte de pauză cu UTA Arad

FCSB a făcut o repriză excelentă împotriva celor de la UTA Arad. Însă, în finalul primei părți unul dintre jucătorii de bază ai campioanei s-a accidentat și a fost schimbat.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici
26.10.2025 | 21:40
FCSB are un sezon foarte modest pe plan intern, calificarea în play-off fiind pusă sub semnul întrebării. Campioana are nevoie de toate cele trei puncte în confruntarea cu UTA Arad pentru a urca în clasament.

Juri Cisotti, accidentat în FCSB – UTA Arad

Iar startul a fost excelent. În prima parte, FCSB a dominat și a înscris prin Bîrligea și Tănase. Mai mult, din finalul primei părți joacă în superioritate numerică pentru eliminarea portarului advers: Iliev.

Însă, roș-albaștrii au primit și o veste proastă. Juri Cisotti, unul dintre oamenii de bază ai campioanei, s-a accidentat și a fost înlocuit cu David Miculescu. Italianul a primit îngrijiri medicale pe teren, unde i s-a pus o fașă și multă gheață.

Cisotti, unul dintre preferaţii patronului! Aşteptat să îşi prelungească înţelegerea

Juri Cisotti este unul dintre preferații patronului de la FCSB. Gigi Becali l-a dat deseori ca exemplu pe jucătorul italian căruia i se va propune prelungirea contractului la campioana României, spre deosebire de Mihai Popescu:

„I se va propune prelungirea! Clar! Sunt sigur. Mai are, dar i se va propune. Gigi Becali niciodată nu lasă jucătorii importanţi în ultimul an de contract, chiar sunt jucători care mai au trei ani şi zice că nu riscă. La noi toţi jucătorii importanţi au aşa, patru-cinci ani”, a spus Mihai Stoica.

Juri Cisotti a fost transferat de FCSB în ianuarie 2025 de la Oţelul Galaţi pentru 200.000 de euro. A devenit rapid jucător de bază la campioana României, cu care a câştigat titlul în această vară.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
