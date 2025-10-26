Panică la FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat înainte de pauză cu UTA Arad

ADVERTISEMENT

FCSB are un sezon foarte modest pe plan intern, . Campioana are nevoie de toate cele trei puncte în confruntarea cu UTA Arad pentru a urca în clasament.

Juri Cisotti, accidentat în FCSB – UTA Arad

Iar startul a fost excelent. și a înscris prin Bîrligea și Tănase. Mai mult, din finalul primei părți joacă în superioritate numerică pentru eliminarea portarului advers: Iliev.

ADVERTISEMENT

Însă, roș-albaștrii au primit și o veste proastă. Juri Cisotti, unul dintre oamenii de bază ai campioanei, s-a accidentat și a fost înlocuit cu David Miculescu. Italianul a primit îngrijiri medicale pe teren, unde i s-a pus o fașă și multă gheață.

Cisotti, unul dintre preferaţii patronului! Aşteptat să îşi prelungească înţelegerea

Juri Cisotti este unul dintre preferații patronului de la FCSB. Gigi Becali l-a dat deseori ca exemplu pe jucătorul italian căruia i se va propune prelungirea contractului la campioana României, spre deosebire de Mihai Popescu:

ADVERTISEMENT

„I se va propune prelungirea! Clar! Sunt sigur. Mai are, dar i se va propune. Gigi Becali niciodată nu lasă jucătorii importanţi în ultimul an de contract, chiar sunt jucători care mai au trei ani şi zice că nu riscă. La noi toţi jucătorii importanţi au aşa, patru-cinci ani”, a spus Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Juri Cisotti a fost transferat de FCSB în ianuarie 2025 de la Oţelul Galaţi pentru 200.000 de euro. A devenit rapid jucător de bază la campioana României, cu care a câştigat titlul în această vară.