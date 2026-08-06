Panică la KuPS – Universitatea Craiova! Ambulanța a intrat pe teren, după ce fotbalistului i s-a făcut rău

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Meciul KuPS – Universitatea Craiova, scor 1-1, în prima manșă a dublei din turul 3 preliminar al UEFA Europa League, a fost umbrit de un moment copleșitor petrecut în finalul meciului. Duelul din Finlanda a fost întrerupt minute bune, după ce unuia dintre jucătorii lui KuPS i s-a făcut rău.

Panică în finalul meciului KuPS – Universitatea Craiova! De ce a intrat ambulanța pe teren

Calvin Kabuye a leșinat în careul Universității Craiova în minutul 89, Introdus în minutul 60 pe teren, fotbalistul angolez a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a acuzat o stare de rău și s-a prăbușit pe gazon. O ambulanță a intrat imediat pe teren pentru a-l stabiliza pe

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Meciul a fost imediat întrerupt, iar jucătorul gazdelor a avut nevoie de îngrijiri medicale chiar pe gazon. Imediat camerele TV au mutat cadrul, așa cum se întâmplă în astfel de situații. După câteva minute, fanii au început să aplaude, iar fotbalistul lui KuPS a fost urcat în ambulanță. Calvin Kabuye a acuzat stări de rău înainte să cadă în careul oltenilor. Vezi video .

Universitatea Craiova, remiză în Finlanda! Calificarea se decide în Bănie

Universitatea Craiova a remizat cu KuPS în Finlanda, scor 1-1. Oltenii au deschis scorul prin Ștefan Baiaram în minutul 38. Din pasa lui Adrian Rus, atacantul alb-albaștrilor a punctat pe tabelă și Universității Craiova în cupele europene.

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Nordicii au egalat situația pe tabelă în minutul 72. Moreno Ciorciari, din pasa lui Jyry, l-a învins pe Laurențiu Popescu. Tommi Jyry este nimeni altul decât fostul mijlocaș al Petrolului Ploiești. Calificarea în play-off-ul Europa League se decide joi, 13 august, de la ora 20:00. În play-off-ul Europa League, Craiova ar putea da peste învinsa din Ararat-Armenia – Celje (2-1 în tur), în timp ce în play-off-ul Conference League, campioana României o va înfrunta pe învinsa din Shamrock Rovers – Egnatia (3-1 în tur)