Panică la meciul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev! Au început să sune sirenele

Dinamo Kiev va juca pe terenul celor de la Oleksandriya în șaisprezecimile de finală din Cupa Ucrainei. Programat inițial miercuri, de la ora 18:00, startul partidei a fost amânat, din cauza unei alarme aeriene. Atacantul român Vladislav Blănuță urma să fie titular în echipa oaspeților.

ADVERTISEMENT

Meciul lui Vladislav Blănuță, amânat din cauza unei alerte aeriene

Vladislav Blănuță a fost titularizat în premieră de antrenorul lui Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, în partida contra celor de la Oleksandriya din Cupa Ucrainei. Duelul urma să înceapă miercuri, la ora 18:00, însă a fost amânat cu o oră, deoarece în orașul ucrainean a fost activată o alertă aeriană.

„Sirena din districtul Oleksandriya a sunat la ora 16:57, așa că echipele nici măcar nu au ieșit la încălzire. Dacă alarma s-ar fi oprit acum (n.r. la ora 18:00), meciul ar fi început în jurul orei 18:30, dar aceasta nu s-a oprit, așa că ora exactă de începere a meciului este momentan necunoscută”, au transmis cei de la în jurul orei 18:00.

ADVERTISEMENT

. Mai apoi, , cu care au purtat un dialog extrem de dur, în special cu privire la mesajele pro-ruse postate pe rețelele sociale.

Vladislav Blănuță, titular în premieră la Dinamo Kiev

Dinamo Kiev porneşte cu prima şansă în duelul contra celor de la Oleksandriya. Gazdele au evoluat în cupele europene în acest sezon, însă pe plan intern au un start foarte dificil, cu doar 3 puncte obținute în primele cinci runde. În acest context, antrenorul Oleksandr Shovkovskyi a decis să îl titularizeze în premieră pe Vladislav Blănuță.

ADVERTISEMENT

Primul 11 al lui Dinamo Kiev pentru partida cu Oleksandriya: Morgun – Thiare, Bilovar, Zakharchenko, Dubinchak – Brazhko, Shaparenko, Pikhalyonok, Voloshyn, Kabaev – Blănuţă. Rezerve: Neshcheret – Vivcharenko, Yatsyk, Yarmolenko, Burtnyk, Rubchinskyi, Shola, Karavaev, Buyalskyy, Mykhavko, Mykhaylenko. Antrenor: Oleksandr Shovkovskyi.