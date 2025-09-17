Sport

Panică la meciul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev! Au început să sune sirenele

Startul partidei dintre Oleksandriya și Dinamo Kiev a fost amânat din cauza unei alerte aeriene. Vladislav Blănuță era anunțat titular în duelul din Cupa Ucrainei.
Bogdan Mariș
17.09.2025 | 18:34
Panica la meciul lui Vladislav Blanuta la Dinamo Kiev Au inceput sa sune sirenele
ULTIMA ORĂ
Meciul echipei lui Vladislav Blănuță, Dinamo Kiev, a fost amânat. FOTO: Dinamo Kiev

Dinamo Kiev va juca pe terenul celor de la Oleksandriya în șaisprezecimile de finală din Cupa Ucrainei. Programat inițial miercuri, de la ora 18:00, startul partidei a fost amânat, din cauza unei alarme aeriene. Atacantul român Vladislav Blănuță urma să fie titular în echipa oaspeților.

ADVERTISEMENT

Meciul lui Vladislav Blănuță, amânat din cauza unei alerte aeriene

Vladislav Blănuță a fost titularizat în premieră de antrenorul lui Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, în partida contra celor de la Oleksandriya din Cupa Ucrainei. Duelul urma să înceapă miercuri, la ora 18:00, însă a fost amânat cu o oră, deoarece în orașul ucrainean a fost activată o alertă aeriană.

„Sirena din districtul Oleksandriya a sunat la ora 16:57, așa că echipele nici măcar nu au ieșit la încălzire. Dacă alarma s-ar fi oprit acum (n.r. la ora 18:00), meciul ar fi început în jurul orei 18:30, dar aceasta nu s-a oprit, așa că ora exactă de începere a meciului este momentan necunoscută”, au transmis cei de la dynamomania.com în jurul orei 18:00.

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță a debutat la Dinamo Kiev în partida cu Obolon din campionat, când a fost contestat vehement de fanii echipei. Mai apoi, ultrașii lui Dinamo Kiev l-au confruntat pe stradă pe fotbalistul român, cu care au purtat un dialog extrem de dur, în special cu privire la mesajele pro-ruse postate pe rețelele sociale.

Vladislav Blănuță, titular în premieră la Dinamo Kiev

Dinamo Kiev porneşte cu prima şansă în duelul contra celor de la Oleksandriya. Gazdele au evoluat în cupele europene în acest sezon, însă pe plan intern au un start foarte dificil, cu doar 3 puncte obținute în primele cinci runde. În acest context, antrenorul Oleksandr Shovkovskyi a decis să îl titularizeze în premieră pe Vladislav Blănuță.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât...
Digi24.ro
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3 kilograme de roșii. Sigur că deficitul crește”

Primul 11 al lui Dinamo Kiev pentru partida cu Oleksandriya: Morgun – Thiare, Bilovar, Zakharchenko, Dubinchak – Brazhko, Shaparenko, Pikhalyonok, Voloshyn, Kabaev – Blănuţă. Rezerve: Neshcheret – Vivcharenko, Yatsyk, Yarmolenko, Burtnyk, Rubchinskyi, Shola, Karavaev, Buyalskyy, Mykhavko, Mykhaylenko. Antrenor: Oleksandr Shovkovskyi.

ADVERTISEMENT
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat...
Digisport.ro
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Zeljko Kopic l-a băgat în şedinţă pe Musi după episodul de la echipa...
Fanatik
Zeljko Kopic l-a băgat în şedinţă pe Musi după episodul de la echipa naţională: “Nu arată deloc bine! I-am spus să nu se mai repete”
Cum a reacționat miliardarul Dan Șucu după greșelile de arbitraj împotriva Rapidului. Dialog...
Fanatik
Cum a reacționat miliardarul Dan Șucu după greșelile de arbitraj împotriva Rapidului. Dialog fabulos cu Dumitru Dragomir: „Era amărât rău”
Cristi Chivu putea sta pe banca lui Ajax la meciul cu Inter din...
Fanatik
Cristi Chivu putea sta pe banca lui Ajax la meciul cu Inter din Champions League! Ce surpriză i-au pregătit olandezii. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nu e Hagi! Vali Moraru a spus cine va fi succesorul lui Mircea...
iamsport.ro
Nu e Hagi! Vali Moraru a spus cine va fi succesorul lui Mircea Lucescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!