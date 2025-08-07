Panică la o gospodărie din județul Constanța. Jandarmii au intervenit pentru a captura un șarpe de peste un metru

Joi, au fost clipe de panică la o gospodărie din județul Constanța, după ce un șarpe de peste un metru lungime a fost văzut de locuitori. Jandarmii au intervenit pentru a captura reptila.

Șarpele din specia balaur dobrogean, de peste un metru lungime, din 2 Mai, din județul Constanța. Jandarmii s-au deplasat la fața locului pentru a prinde reptila.

În cursul zilei de joi, 7 august, oamenii din gospodăria respectivă au sunat la numărul unic de urgență 112. Reprezentații Jandarmeriei Constanța au transmis că, după puțin timp de la apel, a fost trimis un echipaj la fața locului.

Balaurul dobrogean este o o specie rară și protejată în România. Pentru om, această reptilă este inofensivă. Jandarmii îi îndeamnă pe cetățeni să ceară ajutorul autorităților atunci când observă reptile sau alte animale sălbatice.

“Astăzi, în jurul orei 12:30, jandarmii constănțeni din cadrul Detașamentului de Jandarmi Mangalia au fost chemați de urgență pe strada Nucilor din satul 2 Mai din Mangalia unde fusese semnalată prezența unui șarpe considerat agresiv în interiorul unei case.

Oamenii legii au acționat rapid și eficient, reușind să captureze șarpele. Reptila era un balaur dobrogean (Elaphe Sauromates), o specie inofensivă pentru om, rară și protejată.

Șarpele nu a fost rănit în timpul operațiunii și a fost eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de agitația orașului.

Jandarmeria Constanța reamintește publicului că este la datorie pentru siguranța tuturor, chiar și atunci când vine vorba de intervenții inedite, cum ar fi salvarea animalelor sălbatice”, a fost mesajul transmis de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa.

Un șarpe a fost văzut în curtea unei case

La jumătatea lunii iulie, , tot în județul Constanța. Incidentul s-a petrecut în localitatea Lumina, pe terasa unei case. Jandarmii au sosit la fața locului pentru a îndepărta reptila, care aparține unei specii inofensive.

În final, șarpele a fost eliberat în habitatul său natural. “Oamenii legii au acţionat rapid şi au reuşit să captureze şarpele, dintr-o specie inofensivă pentru om şi protejată de lege. Şarpele a fost ulterior eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de aşezările umane”, au transmis jandarmii.