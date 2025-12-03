Panică la TV! Celebra prezentatoare a leșinat în direct, iar transmisia a fost oprită imediat! Video

ADVERTISEMENT

Laura Woods este una dintre cele mai cunoscute și apreciate jurnaliste din Regat, iar aparițiile sale la sau ale naționalelor Angliei au devenit din ce în ce mai dese.

Momente de panică înainte de meciul Angliei. Prezentatoarea a leșinat în direct

Acum, înainte de partida pe care Anglia, selecționata feminină, se pregătea să o joace pe Wembley, contra Ghanei, Laura Woods a leșinat în direct. Momentul a fost surprins de camerele de luat vederi, care arată că vedetei i s-a făcut rău și a fost prinsă de colegul ei, fostul fotbalist Ian Wright, înainte să se lovească de gazon. La doar câteva secunde transmisia a întreruptă.

Cei de la notează că locul acesteia pentru transmisiunea în direct a fost luat de colega Katie Shanahan, cea care era reporteriță la meciul Angliei. Aceasta nu a dat detalii despre starea de sănătate a Laurei, însă a avut un mesaj liniștitor pentru public: „După cum ați observat, nu o mai avem lângă noi pe extraordinara Laura Woods pentru că a avut niște probleme, dar acum e pe mâini bune. Am înlocuit-o eu în ultima clipă”.

Credit to he was super alert there! Hope Laura Woods is ok 🙏 — Oli Bennet (@unknowns_k33816)

Îngrijorare cu privire la starea de sănătate a Laurei Woods

Fanii fotbalului au văzut imaginile, care au devenit virale destul de repede, iar comentariile îngrijorate au apărut imediat. „Îi doresc tot binele, chiar o apreciez, este o jurnalistă foarte bine informată, corectă, pe care o asculți cu plăcere ori de câte ori are apariții publice. Multă sănătate, Laura, sper să te văd cât mai repede înapoi la emisiuni, făcând ceea ce-ți place!”, a scris un fan.

Un alt internaut a salutat decizia de a nu ezita în a întrerupe transmisia live în momentul incidentului: „Îi felicit pe cei de la ITV care nu au expus-o pe Laura Woods, aflată într-un moment dificil. Au tăiat imediat imaginea și au acționat într-un mod cât se poate de profesionist. Bravo și lui Ian Wright, care a sesizat problemele colegei și a prins-o când era să cadă. Însănătoșire grabnică, Laura!”.

Ascensiunea lui Laura Woods. Cum a ajuns să-și facă un nume în Anglia

Laura Woods este o prezentatoare britanică de sport, considerată una dintre cele mai importante figuri din televiziunea sportivă din Regatul Unit. Născută pe 2 iulie 1987 în Dagenham, Londra, Laura a studiat jurnalism la Kingston University. După terminarea studiilor, a început să lucreze la Sky Sports în 2009, ca producător, iar în timp ca reporter şi prezentatoare.

S-a impus rapid: a devenit reporter la și apoi prezentatoare pentru competiţii majore. În 2023, a părăsit Sky Sports și a intrat în echipa TNT Sports (fost BT Sport), devenind vedeta de referință a transmisiunilor pentru Liga Campionilor şi gale de box. De asemenea, lucrează pentru ITV, unde a prezentat acoperirea finalelor Mondialului de fotbal feminin și alte competiţii importante.