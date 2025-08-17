Panică pe cerul Greciei. Motorul unui avion cu 250 de pasageri a luat foc după decolarea din Corfu

Vacanţa a peste 200 de turişti a fost pe punctul de a se transforma într-o tragedie sâmbătă după-amiază, la plecarea din Grecia.

ADVERTISEMENT

Avionul cu destinaţia Dusseldorf a aterizat de urgenţă în Italia

companiei aeriene germane „Condor”, care a decolat de pe insula Corfu spre oraşul german Dusseldorf. Potrivit ERT, un avion Boeing 757 cu aproximativ 250 de pasageri a decolat de pe insulă sâmbătă după-amiază, când, dintr-un motiv necunoscut, a izbucnit un incendiu la motor în timp ce aeronava prindea înălţime.

Avionul se afla atunci la o altitudine de aproximativ 460 de metri când motorul drept a luat foc. Potrivit informaţiilor publicate de presa elenă, piloţii au luat decizia de a efectua un tur de pistă (go-around), apoi au a virat aeronava spre dreapta și au continuat să zboare paralel cu pista de decolare și aterizare.

ADVERTISEMENT

După aceea s-au îndreptat spre nord-vestul insulei Corfu, la o altitudine cuprinsă între 6.000 și 8.000 de picioare (1.830 și 2.440 metri), către Italia, aterizând pe aeroportul din Brindisi.

Locuitorii orașului Corfu au declarat că au văzut clar cum . În timp ce aeronava zbura deasupra portului Corfu, localnicii şi turiştii au mai declarat că auzit o bubuitură foarte puternică.

ADVERTISEMENT

Deși inițial aeroportul de pe insulă a fost pregătit pentru o aterizare de urgență, piloții au decis totuși să aterizeze avionul în Italia.

ADVERTISEMENT

Aterizare de urgenţă şi pe aeroportul din Madrid

Incidentul de sâmbătă vine la doar zece zile de după un altul care a avut loc în Spania. La scurt timp după decolarea de pe aeroportul Adolfo Suarez, din Madrid, avionul companiei Iberia care se îndrepta spre Paris a lovit o pasăre de talie mare, la o altitudine de 2.000 de metri.

ADVERTISEMENT

Avionul s-a umplut de fum, fapt ce a provocat panică în rândul celor 182 de pasageri, care au fost nevoiţi să-şi scoată măştile de oxigen, în timp ce pilotul a întors avionul spre Madrid, unde a aterizat de urgenţă.