Un bărbat a tras șase focuri de armă pe terasa unui club din București. Suspectul a fost prins de polițiști. Update

Miercuri dimineață, polițiștii au fost alertați după ce un bărbat a tras șase focuri de armă pe terasa unui club din București. Acesta a părăsit imediat locul faptei, iar acum este căutat de autorități după acest incident.

Update. Bărbatul a fost prins de polițiști

Bărbatul care a tras șase focuri de armă, pe terasa unui local din Sectorul 3, a fost prins de autorități. În aceste momeente este audiat la Serviciul Omoruri. Surse apropiate anchetei au declarat că este vorba despre un cetățean străin, în vârstă de 26 de ani.

“Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) şi ar fi tras 6 focuri în direcţia terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat şi depistat la scurt timp.”, a transmis Poliția Capitalei, potrivit .

Polițiștii Capitalei, dar și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.

Șase focuri de armă pe terasa unui club din București

Potrivit oamenilor prezenți la fața locului, totul s-a petrecut pe neașteptate, astfel că focurile de armă au luat prin surprindere pe toată lumea. în urma incidentului. Cu toate acestea, clienții, dar și trecătorii s-au speriat după ce au auzit arma.

Imediat după incident, autoritățile au fost alertate. Polițiștii au ajuns la fața locului pentru a-l căuta pe bărbatul care a recurs la acest gest, dar și pentru a efectua cercetări.

Oamenii legii au descoperit că gloanțele armei folosite de bărbat erau letale. Acestea au trecut prin prelată. După ce a tras focurile, bărbatul a aruncat arma, după care a fugit de la locul faptei, după cum menționează .

În acest moment, agresorul este căutat de polițiști, care vor să afle și motivele pentru care a recurs la acest gest extrem, care a creat panică printre cei din jur.

Trei persoane rănite din cauza focurilor de armă, într-o spălătorie

În luna mai, au produs panică într-o spălătorie de lângă Capitală, unde două grupări au început un scandal din cauza unei fete. Au existat amenințări după ce un tânăr i-ar fi furat iubita altuia, după care s-a recurs la gesturi extreme.

Conflictul a degenerat în scurt timp, iar cele două grupări au început să tragă focuri de armă. Au fost utilizate arme de tip airsoft. Trei persoane au fost rănite atunci, fiind duse la spital pentru îngrijiri. De asemenea, medicii au alertat poliția după cele întâmplate.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pantelimon au deschis, atunci, un dosar de urmărire penală. Autoritățile au început efectuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.