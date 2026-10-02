Sport

Panică pentru FRF! Fanii și-au pus la vânzare biletele la România – Suedia la un preț mai mic

Pe platformele online de anunțuri biletele la România - Suedia, de pe Arena Națională, sunt puse la vânzare la un preț mai mic decât cel achiziționat
Mihnea Ștefan
03.10.2026 | 00:13
Panica pentru FRF Fanii siau pus la vanzare biletele la Romania Suedia la un pret mai mic
SPECIAL FANATIK
Biletele la România - Suedia, scoase la vânzare mai ieftin decât prețul de achiziție Foto: colaj Fanatik
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Românii au început să își pună la vânzare online biletele pentru meciul echipei naționale cu Suedia. Surprinzător, față de dățile trecute, nu și-au mai adăugat adaos, oferă tichetele la prețul pe care l-au cumpărat sau chiar cu o reducere masivă.

Biletele de la România – Suedia, listate online la un preț mai mic decât cel de cumpărare

Startul slab din Liga Națiunilor i-a făcut pe suporteri să nu mai fie atât de dornici să vadă naționala lui Hagi cu Suedia, pe 5 octombrie, de la 21:45. Ar fi primul meci oficial pentru selecționer pe Arena Națională cu suporteri, jocul cu Bosnia, 2-4, s-a discutat cu tribunele goale din cauza sancțiunii dictate de UEFA de la incidentele partidei cu Kosovo.

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Cu o săptămână înainte de meci, FRF a anunțat că s-au vândut peste 40.000 de bilete și că se așteaptă la o atmosferă incendiară. Doar că , unele dintre acestea au fost deja scoase la vânzare pe internet. Factorul diferit față de situațiile trecute este prețul de listare, același cu care a fost cumpărat tichetul, sau chiar cu o reducere semnificativă. În alte rânduri, biletele echipei naționale de pe teren propriu se vindeau mai scump pe platformele online de anunțuri.

Spre exemplu, un bilet la Tribuna a 2-a, Sectorul 328, rândul 5, scaunele 28, 29 și 30 a fost listat de FRF cu 90 lei tichetul. Pe un site de vânzări este oferit cu 60 lei, o reducere de peste 30%.

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„Vând 3 bilete la meciul România – Suedia, de luni 05.10.2026, ora 21:45, de pe Arena Națională. Biletele sunt la Tribuna a 2-a, Sectorul 328, rândul 5, scaunele 28, 29 și 30 (unul lângă altul). Prețul 60 lei/biletul”.

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Biletele la România – Suedia, puse la vânzare cu un preț mai mic Foto: captură Facebook

De o altă reducere semnificativă se bucură și biletele din categoria Vip Albastru. Aici, prețul era de 500 lei/tichet, iar online, la revânzare, este listat cu 400 lei, cu 100 lei mai puțin.

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„Vând două bilete Vip Albastru la România Suedia, sectorul 127, 400 lei/ bucata. Transfer în aplicația FRF. Se paote și predare personală în București”.

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Bilete vândute mai ieftin în online la România – Suedia
Foto: captură Facebook

Nu toate biletele sunt vândute mai ieftin. Unii vânzători doresc cât au dat pe tichet, fără vreun alt adaos. Ceea ce ar trebui să pună un semn de întrebare în cadrul FRF, atât la nivelul conducerii cât și al jucătorilor. În urmă cu doi-trei ani, când România se califica la EURO 2024, biletele erau listate online mai scump decât prețul de achiziție.

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„Vând trei bilete la România – Suedia. Tribuna a 2-a, Sectorul 332, rândul 15, scaunele 10, 11, 12. Prețul de pe bilet, transfer prin aplicația FRF”.

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Biletele la România – Suedia, vândute fără adaos
Foto: captură Facebook

Gică Hagi vrea un stadion plin la România – Suedia

Înaintea jocului cu Polonia, Gică Hagi a vorbit despre lipsa publicului și cum a contribuit la înfrângerea dureroasă cu Bosnia, 2-4. Selecționerul României a mărturisit că este dornic să revină pe Arena Națională, la jocul cu Suedia, și să vadă un stadion plin care scandează pentru elevii săi.

„Abia așteptăm să jucăm acasă, cu publicul nostru. E al 12-lea jucător pentru noi, toată lumea știe cât de importanți sunt fanii pentru noi, pentru fotbal. Cu Polonia am jucat cu stadionul gol și s-a simțit”, a precizat Gică Hagi, la conferința de presă premergătoare meciului Polonia – România.

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Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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