Panică pentru Mirel Rădoi în Turcia! Bașkanul lui Gaziantep a făcut anunțul: „Vor exista discuții cu staff-ul tehnic!”

Mirel Rădoi a ajuns în Turcia pe finalul lunii aprilie, după ce a lăsat-o pe FCSB în plin play-out. Rezultatele tehnicianului au fost dezastruoase, bilanțul său la Gaziantep arătând astfel: 0 puncte în patru meciuri. În acest context, suporterii clubului turc se întreabă cât va mai exista răbdare cu antrenorul român.

Bașkanul lui Gaziantep, anunț despre viitorul lui Rădoi

Mirel Rădoi a ajuns la echipă în momentul în care nu erau emoții în privința retrogradării, astfel că jucătorii, pe un fond de relaxare, au pierdut toate cele patru meciuri. Așa cum se bine știe, antrenorul dorește să facă performanță, însă situația clubului nu este una tocmai bună, acesta având interdicție la transferuri.

, în presa din Turcia au existat speculații că românul ar putea fi demis prematur. Bașkanul lui Gaziantep, Memik Yılmaz, a transmis faptul că nu a avut încă o întâlnire oficială cu Rădoi, însă în zilele ce urmează ar urma să existe o discuție cu staff-ul tehnic, pentru că zilele până la sezonul următor trec repede.

„Președintele clubului de fotbal Gaziantep, Memik Yılmaz, a declarat că nu a avut încă o întâlnire oficială cu Mirel Rădoi, actualul antrenor. Rădoi este încă antrenorul cu contract al clubului. Yilmaz a menționat că echipa mai are aproximativ 80 de zile la dispoziție (n.r. până la începerea noului sezon) și că discuțiile privind staff-ul tehnic vor avea loc în zilele următoare”, au notat .

Mirel Rădoi se teme de interdicția la transferuri

Revenind la interdicția de transferuri, Gaziantep nu mai are foarte mult timp la dispoziție pentru a rezolva această problemă. , iar o decizie despre viitorul său va fi luată în funcție de acest aspect foarte important.

„Conform rapoartelor, Mirel Rădoi a declarat că mai are un an de contract cu Gaziantep FK și că va lua o decizie pe baza evoluțiilor de la club. Pe de altă parte, s-a menționat că Rădoi urmărește îndeaproape procesul privind interdicția de transferuri și a subliniat importanța deosebită a mutărilor care trebuie efectuate înainte de noul sezon pentru echipă. Se așteaptă ca Gaziantep să aibă zile aglomerate, mai ales după perioada de vacanță”, au scris .