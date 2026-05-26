Sport

Panică pentru Mirel Rădoi în Turcia! Bașkanul lui Gaziantep a făcut anunțul: „Vor exista discuții cu staff-ul tehnic!”

Situație complicată pentru Mirel Rădoi în Turcia! Bașkanul lui Gaziantep a oferit anunțul despre viitorul antrenorului român. Va rămâne Rădoi în Super Lig?
Iulian Stoica
26.05.2026 | 12:56
Panica pentru Mirel Radoi in Turcia Baskanul lui Gaziantep a facut anuntul Vor exista discutii cu stafful tehnic
ULTIMA ORĂ
Panică pentru Mirel Rădoi în Turcia! Bașkanul lui Gaziantep a oferit anunțul. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a ajuns în Turcia pe finalul lunii aprilie, după ce a lăsat-o pe FCSB în plin play-out. Rezultatele tehnicianului au fost dezastruoase, bilanțul său la Gaziantep arătând astfel: 0 puncte în patru meciuri. În acest context, suporterii clubului turc se întreabă cât va mai exista răbdare cu antrenorul român.

Bașkanul lui Gaziantep, anunț despre viitorul lui Rădoi

Mirel Rădoi a ajuns la echipă în momentul în care nu erau emoții în privința retrogradării, astfel că jucătorii, pe un fond de relaxare, au pierdut toate cele patru meciuri. Așa cum se bine știe, antrenorul dorește să facă performanță, însă situația clubului nu este una tocmai bună, acesta având interdicție la transferuri.

ADVERTISEMENT

Cum rezultatele lui Rădoi nu au impresionat, în presa din Turcia au existat speculații că românul ar putea fi demis prematur. Bașkanul lui Gaziantep, Memik Yılmaz, a transmis faptul că nu a avut încă o întâlnire oficială cu Rădoi, însă în zilele ce urmează ar urma să existe o discuție cu staff-ul tehnic, pentru că zilele până la sezonul următor trec repede.

„Președintele clubului de fotbal Gaziantep, Memik Yılmaz, a declarat că nu a avut încă o întâlnire oficială cu Mirel Rădoi, actualul antrenor. Rădoi este încă antrenorul cu contract al clubului. Yilmaz a menționat că echipa mai are aproximativ 80 de zile la dispoziție (n.r. până la începerea noului sezon) și că discuțiile privind staff-ul tehnic vor avea loc în zilele următoare”, au notat jurnaliștii turci.

ADVERTISEMENT
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Digi24.ro
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene

Mirel Rădoi se teme de interdicția la transferuri

Revenind la interdicția de transferuri, Gaziantep nu mai are foarte mult timp la dispoziție pentru a rezolva această problemă. Mirel Rădoi a anunțat recent faptul că urmărește de aproape cum evoluează situația clubului, iar o decizie despre viitorul său va fi luată în funcție de acest aspect foarte important.

ADVERTISEMENT
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina...
Digisport.ro
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului

„Conform rapoartelor, Mirel Rădoi a declarat că mai are un an de contract cu Gaziantep FK și că va lua o decizie pe baza evoluțiilor de la club. Pe de altă parte, s-a menționat că Rădoi urmărește îndeaproape procesul privind interdicția de transferuri și a subliniat importanța deosebită a mutărilor care trebuie efectuate înainte de noul sezon pentru echipă. Se așteaptă ca Gaziantep să aibă zile aglomerate, mai ales după perioada de vacanță”, au scris turcii despre Rădoi.

ADVERTISEMENT
Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul...
Fanatik
Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul dintre jucătorii favoriţi la noua echipă
Marius Marin, scrisoare emoționantă la despărțirea de Pisa: „Prima casă din viața mea”
Fanatik
Marius Marin, scrisoare emoționantă la despărțirea de Pisa: „Prima casă din viața mea”
Adevărul despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova: „Pubertatea lui de antrenor...
Fanatik
Adevărul despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova: „Pubertatea lui de antrenor durează mai mult”
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Cum l-au ajutat Nuțu și Sile Cămătaru pe Gigi Becali să pună mâna...
iamsport.ro
Cum l-au ajutat Nuțu și Sile Cămătaru pe Gigi Becali să pună mâna pe Steaua: 'Mi-a zis Păunescu dacă vreau'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!