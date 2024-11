Panică printre cumpărători de Black Friday. Motivul pentru care mulți clienți eMag și-au anulat tranzacțiile: ”Am plătit către o firmă din Polonia”

Românii s-au bucurat de Black Friday, profitând de prețurile reduse la produsele favorite. Printre aplicațiile cele mai accesate s-a numărat eMag, una dintre cele mai importante platforme de comerț din România. Totuși, un lucru le-a stricat bucuria celor care au sperat să își cumpere cele dorite la reducere astăzi.

Scam de Black Friday sau eroare de comunicare a eMag

În plină perioadă de teamă cu privire la fraudele electronice, când entități bancare ca la datele personale și la tranzacțiile dubioase, mai ales în contextul reducerilor de Black Friday, platforma eMag nu a fost prevăzătoare la temerile clienților.

Un caz concret este cel al lui George A., un român care abia aștepta ziua de Black Friday pentru a-și comanda produsele dorite la un preț mai mic. Din păcate, atât acesta, cât și partenera lui și-au anulat comenzile la scurt după ce au sesizat niște plăți ciudate efectuate din conturile lor bancare.

„eMag a promovat zilele astea posibilitatea de a plăti cu my Wallet (un fel de card oferit de ei). Doar că nu au zis că partenerul lor pentru asta e o firmă poloneză sau așa ceva, pe nume twisto.cz. Așa că am luat niște chestii, am plătit cu my Wallet, iar peste 15 minute îmi apare o plată online către twisto.caz. Am blocat cardul Revolut, însă în câteva minute îi apare și Cătălinei o plată către același twisto de pe ING. Altă sumă, că ea își comandase altceva. A sunat la ING să conteste plata, iar de acolo i-a zis cineva că ăștia sunt partenerii eMag și că au o groază de apeluri ca ale noastre de azi-dimineață”, a spus George A. pentru FANATIK.

Cine este Twisto, partenerul necunoscut al eMag

Atât bărbatul care a discutat cu FANATIK, precum și soția lui, au ales să-și anuleze comenzile, în ciuda faptului că au fost informați, de către reprezentanții ING că plata ar fi fost, de fapt, realizată ca urmare a unei tranzacții pe platforma eMag. Cei doi ne-au confirmat că sunt clienți vechi ai magazinului virtual și că au mai făcut cumpărături în rate, cu ajutorul sistemului „myWallet”. Niciodată nu s-a întâmplat, spun ei, ca banii din „prima rată” să plece către o entitate din Cehia.

La o simplă căutare, Twisto este o companie care oferă servicii financiare, care oferă posibilitatea eșalonării plății la cumpărarea unui produs de pe un site partener sau plata la un termen ulterior. Site-ul companiei este în limba cehă.

Unul dintre parteneri este și eMag, care își informează clienții pe website că „MyWallet este un proiect realizat în colaborare cu finanțatorul Twisto Payments a.s., pentru modalitatile de plata “Plateste in 30 de zile” si “Plateste in 4 rate”, respectiv HeyBlu IFN S.A. pentru “Plătește în 6,12,24,36 rate”. EMag mai arată că aceasta opțiune nu este disponibilă pentru toți clienții eMAG.

Problema apare în aplicație, atunci când optezi pentru cumpărarea unui produs prin sistemul de rate myWallet. Cei care au stat de vorbă cu FANATIK spun că nu există nicio referire la un eventual partener-finanțator, iar la verificarea ordinului de plată apare platforma din Cehia.

Replica eMag, după ce clienții și-au anulat comenzile

Pentru a ne lămuri cine și ce fel de parteneriat are cu eMag, am accesat atât pagina comerciantului, cât și serviciul Relații Publice a acestuia.

„My Wallet este un proiect eMAG creat în colaborare cu finanțatorul Twisto Payments a.s., pentru modalitățile de plată “Plătește în 30 de zile” și “Plătește în 4 rate”, respectiv HeyBlu IFN S.A. pentru “Plătește în 6,12,24,36 rate”. Momentan, aceasta nu este disponibilă pentru toți clienții eMAG”, se arată pe site-ul platformei de shopping online.

Contactați pentru a lămuri situația, eMAG susține că twisto.cz este, de fapt, o aplicație prin care poți plăti în rate cumpărăturile efectuate .

„Clienții au nevoie de servicii care să le ofere flexibilitate din punctul de vedere al plăților. În ultimii ani am dezvoltat la eMAG mai multe astfel de servicii prin care le oferim clienților o gamă variată de soluții de plată în rate sau de amânare a plății. Twisto este o companie licențiată în Cehia care oferă servicii de tip Buy Now Pay Later (Cumpări acum, plătești mai târziu) în mai multe țări din Uniunea Europeană”, au transmis reprezentanții eMag, la solicitarea FANATIK.

Sfaturi pentru a ne feri de fraudele de Black Friday

Această situație apare în contextul a tot care duc la golirea cardurilor oamenilor din întreaga lume. Scam-urile de achiziții sunt cele mai întâlnite forme de fraudă. În România, în primele nouă luni ale anului, din totalul cazurilor, 54% s-au referit la scam-urile ce aveau ca obiect presupusele cumpărături.

„Înainte de a face orice tranzacție, indiferent cât de sigură pare aceasta, utilizatorul ar trebui să-și facă timp să se gândească la ce se solicită și de ce. Să nu se grăbească niciodată să trimită bani decât dacă este absolut sigur. Dacă are îndoieli, să se oprească, să se gândească și lase telefonul jos. Furnizorul de servicii de digital banking nu îl va grăbi niciodată să facă tranzacții, iar Revolut nu va suna niciodată fără a confirma mai întâi prin chatul nostru securizat, în aplicație”, explică Woody Malouf, Șeful Departamentului de FinCrime la Revolut.

În primele 30 de minute de la startul ofertelor de Black Friday de pe eMag, românii au cumpărat produse în valoare de 220 de milioane de lei, cu 22% mai mult decât anul trecut. Printre primele obiecte vândute se numără telefoanele, televizoarele, combinele frigorifice și uscătoarele de rufe. În categoria produselor speciale achiziționate de pe eMag se regăsesc aproape 500 de vouchere de avion, circa 200 de nopți de cazare în România, un kilogram de aur și peste 10 tone de carne de porc și mezeluri, potrivit unei informări transmise de eMag.