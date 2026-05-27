Panică printre oligarhii ruşi. Bogaţii Rusiei cer lui Vladimir Putin lasere şi arme grele împotriva dronelor ucrainene

ADVERTISEMENT

Oamenii de afaceri ruși i-au cerut lui Vladimir Putin să le aloce armament greu, sisteme de război electronic și rezerviști militari pentru a le proteja fabricile împotriva dronelor ucrainene. Solicitarea a fost făcută în timpul unei întâlniri care a avut loc la Kremlin și ea evidențiază amploarea tot mai mare a problemelor industriei ruse după seria de atacuri ucrainene din ultima vreme.

Companiile rusești au suferit pierderi de 11 miliarde de dolari în 2025, din cauza atacurilor ucrainene

Președintele Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia (RSPP), Alexander Şohin, care îi reprezintă pe cei mai bogați oameni de afaceri și oligarhi din Rusia, a avertizat că măsurile de protecție existente în momentul de faţă sunt insuficiente.

ADVERTISEMENT

„Marile companii, desigur, au grijă să își protejeze instalațiile și teritoriile în care operează. Însă unele probleme necesită reglementare”, a declarat Șohin în timpul unei întâlniri cu Vladimir Putin, citat de serviciul de presă al Kremlinului. Conform publicației The Moscow Times, companiile rusești solicită acces nu doar la arme ușoare de calibru 7,62 mm, ci și la sisteme de armament mai grele. Printre soluțiile dorite de industriaşi şi oligarhi se numără sistemele de război electronic, sistemele laser și alte echipamente anti-drone.

Elitele financiare rusești trag aceste semnale de alarmă după o serie de atacuri ucrainene care au afectat grav infrastructura industrială și energetică. Se estimează că numai anul trecut companiile petroliere rusești au suferit pierderi de aproximativ un trilion de ruble (aproximativ 11 miliarde dolari), după ce zeci de rafinării au fost închise. În ultimele săptămâni dronele au ajuns din ce în ce mai des dincolo de Munții Ural, afectând infrastructura strategică din orașe precum Celiabinsk, Ekaterinburg și Perm.

ADVERTISEMENT

Oligarhii cer să poată conta pe rezerviști în apărarea instalațiilor industriale

Șohin a scos în evidență, de asemenea, problemele legate de utilizarea rezerviștilor militari pentru protejarea instalațiilor industriale. Conform legislației ruse adoptate la sfârșitul anului trecut, companiile private pot desfășura rezerviști pentru protejarea infrastructurii critice, însă folosirea efectivă a acestora rămâne o problemă. „Se întâmplă adesea ca acești rezerviști să fie astăzi într-un loc și mâine în altul. Abia apucă să preia paza unui obiectiv, că apar deja noi sarcini”, s-a plâns Alexander Șohin.

ADVERTISEMENT

a dus deja la schimbări de personal în conducerea militară rusă. La începutul lunii mai, în urma unui nou val de atacuri cu drone, care a determinat reducerea amplorii paradei de la Moscova, de Ziua Victoriei, Vladimir Putin l-a demis pe generalul Viktor Afzalov, comandantul Forțelor Aerospațiale Ruse, responsabil de apărarea antiaeriană. În locul său l-a numit pe general-colonelul Aleksandr Ceaiko, fost comandant al Districtului Militar Estic.

ADVERTISEMENT

Noile versiuni de drone ucrainene pot transporta focoase de 200 kg la aproape 400 km distanță

Îngrijorările tot mai mari ale elitelor ruse coincid cu dezvoltarea rapidă a capacităților de atac ale Ucrainei. Compania ucraineană de armament Fire Point a anunțat recent modernizarea dronei cu rază lungă de acțiune FP-2 şi, potrivit designerului-șef Denys Shtilerman, noua versiune a acesteia poate transporta un focos de 200 kg pe o distanță de până la 370 km. Ea a fost proiectată astfel încât să poată ocoli mai eficient sistemele rusești de război electronic. În același timp, producătorii ucraineni trec la componente și motoare fabricate în țară, fapt care ar trebui să reducă costurile de producție și să permită creșterea rapidă a numărului de drone multifuncționale capabile să transporte rachete sau alte drone mai mici, de tip interceptor.

În urma atacurilor cu drone ale ucrainenilor, de securitate. Potrivit unor surse citate de Financial Times, preşedintele rus petrece din ce în ce mai mult timp în buncăre subterane, şi-a redus călătoriile în ţară, iar angajaților administrației prezidențiale li se interzice utilizarea telefoanelor mobile și a oricăror dispozitive conectate la internet.