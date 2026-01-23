Panică printre părinții unei alte localități din Timiș din cauza ucigașului lui Mario: „Vor să-l mute de la școală”

ADVERTISEMENT

Spaima se răspândește din nou în Timiș. După uciderea lui Mario, părinții dintr-o altă localitate trăiesc cu frica zilnică și iau în calcul un gest extrem, de teamă că ucigașul ar putea ajunge în apropiere.

Un nou val de panică în Timiș: adolescentul de 13 ani a venit la școală

Crima care a cutremurat județul Timiș a scos la iveală detalii tulburătoare și a provocat o stare de teamă profundă în comunitatea din Cenei. Un adolescent de 15 ani, Mario Alin Berinde, a fost ucis cu brutalitate de doi colegi de școală, de 15 și 13 ani, iar trupul său a fost îngropat în curtea unei case din localitate. Procurorii susțin că cei doi ar fi plănuit fapta cu minuțiozitate, iar motivele ar fi fost legate de tensiuni din anturaj, inclusiv invidie și conflicte mai vechi între minorii implicați.

Incidentul s-a petrecut într-o seară de luni, iar marți, băiatul de 13 ani, implicat în crimă, a venit aparent normal la școală, stârnind și mai multă neliniște în rândul părinților. După audierile de miercuri, acesta a recunoscut faptele în fața anchetatorilor, însă nu poate fi tras la răspundere penală din cauza vârstei. Ancheta continuă, iar comunitatea rămâne marcată de această tragedie fără precedent.

Băiatul de 13 ani este liber, iar părinții cer explicații

Pe fondul acestor evenimente, revolta și teama au început să se simtă din ce în ce mai puternic în rândul părinților din localitate. Mulți dintre ei se tem pentru siguranța copiilor lor la școală și . În acest context tensionat, un apropiat al familiei a făcut declarații șocante despre desfășurarea tragediei.

„Luni noapte s-a întâmplat tragedia. Iar marți băiatul de 13 ani a fost la școală. Miercuri nu au fost, că au fost la audieri. Capul întregului plan este băiatul de 13 ani, care acum este în libertate. Părinții din localitate sunt foarte revoltați. De la primar până la ultimul părinte. Nici n-ai putea să fii altfel în cazul de față.

În cazul de față îl acuzăm pe băiat de tot. E vinovat 100% că a recunoscut. A recunoscut tot prietenului meu, unchiul băiatului. Chiar în noaptea când a fost găsită borseta”, a dezvăluit, pentru FANATIK, Aly, prietenul unchiului.

„Vor să-l mute de la școală din Cenei”

Tensiunea nu se oprește însă la nivelul comunității din Cenei. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, efectele tragediei riscă să se extindă și în alte localități din județ. Aly, prietenul familiei adolescentului de 15 ani, susține că autoritățile ar lua în calcul mutarea băiatului de 13 ani într-o altă școală, scenariu care a stârnit deja revoltă în rândul părinților din zona vizată.

„Tot ce știu, și cred că vă spun în premieră, e că vor să-l mute de la școală din Cenei. Vor să-l mute la Sânmihaiu. Acolo toți părinții sunt revoltați, chiar amenință că o să fie o mini grevă”, a spus, în exclusivitate, bărbatul.

Părinții cer schimbarea legii după tragedia lui Mario: „Răspundere pentru oricine, indiferent de vârstă”

Revolta părinților și dezbaterea despre . În timp ce autoritățile se limitează la cadrul legal existent, părinții sunt de părere că ar trebui privită diferit și că legea ar putea fi schimbată pentru a preveni tragedii similare.

„În cazul ăsta nu știu dacă se mai poate face ceva, pentru că asta este legea actuală. Dar eu, ca și părinte, pe viitor mi-aș dori o lege care să poată trage la răspundere pe oricine. Indiferent de vârstă, chiar dacă a făcut 13 ani în septembrie. Sunt penitenciare de minori. Avem și noi la Buziaș”, a încheiat prietenul unchiului lui Mario, adolescentul de 15 ani omorât de alți trei minori.

Elevul de 13 ani va urma cursurile online, conform Codului Penal și regulamentelor școlare

După toate discuțiile din mediul online, dar și din localitate, Smaranda Marcu, purtătoarea de cuvânt a Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului Timiș, a explicat că elevul de 13 ani va urma cursurile exclusiv online. Măsura a fost luată având în vedere prevederile Codului Penal, care stabilesc că minorii sub 14 ani nu au discernământ și nu pot fi trași la răspundere penală sau reținuți.

În același timp, legea permite ca elevul să continue procesul educațional în condiții speciale, până când autoritățile abilitate decid o măsură adecvată. Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al unităților de învățământ preuniversitar, școala online este prevăzută pentru situațiile în care elevii se află în arest la domiciliu.