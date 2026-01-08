Panica se răspândește în Mexic, cel mai rău scenariu poate deveni realitate. Manevra pe care ar pregăti-o Donald Trump

ADVERTISEMENT

Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, respinge formal zvonurile despre o posibilă „invazie” americană a țării sale, dar în spatele ușilor închise, mai mulţi oficiali mexicani și lideri ai mediului de afaceri se tem că amenințările lui Donald Trump ar putea deveni în curând realitate.

Cel mai rău scenariu ar duce la numeroase victime civile și ar arunca țara în haos politic și economic

Retorica tot mai agresivă a lui Trump, inclusiv declarația sa din weekend conform căreia Washingtonul ar putea fi nevoit să facă ceva împotriva „cartelurilor care conduc Mexicul”, reaprinde la Ciudad de Mexico temerile că SUA ar putea acționa unilateral împotriva Mexicului, mai ales după arestarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro.

„Mexicul ar trebui să fie cu adevărat îngrijorat și va trebui să fie foarte atent la situație”, spune Arturo Sarukhan, fost ambasador al Mexicului în SUA în timpul administrațiilor lui George W. Bush și Barack Obama. Cel mai rău scenariu de care se tem oficialii mexicani ar fi o lovitură de stat orchestrată de SUA, care ar duce la numeroase victime civile și ar arunca țara în haos politic și economic, după cum se arată într-o analiză Politico.

Îngrijorările cresc chiar dacă relațiile bilaterale la nivel înalt par să fie bune, în parte datorită cooperării strânse în domeniul securității frontierelor, dar și după cum reiese din cuvintele frumoase ale lui Donald Trump despre Claudia Sheinbaum, pe care a numit-o duminică un „om grozav”.

SUA ar putea interveni în forţă împotriva cartelurilor de droguri

În ciuda asigurărilor publice date de Sheinbaum și a aparentei susţineri de care s-ar părea că se bucură din partea lui Trump, oamenii de afaceri sunt din ce în ce mai îngrijorați de poziția ostilă a administrației americane, care tratează traficul de droguri și securitatea frontierelor drept amenințări cheie la adresa securității naționale, ce ar putea fi abordate prin forță militară.

„În afară de judecățile personale despre ceea ce s-a întâmplat în Venezuela, această acțiune ridică îngrijorări cu privire la posibilitatea unei intervenţii unilaterale în forţă împotriva cartelurilor mexicane”, se teme Pedro Casas Alatriste, director executiv al Camerei de Comerț Americane din Mexic. Un alt oficial din domeniul afacerilor, care a cerut să rămână anonim, a declarat că reacția inițială în Mexic faţă de evenimentele din Venezuela a fost: „L-au scos din pat, la propriu, pe președintele Maduro, iar acum e la New York. Doamne, asta ar putea fi şi la noi!”.

SUA şi Mexicul, împreună cu Canada, vor organiza peste câteva luni Campionatul Mondial de Fotbal

Public, guvernul Claudiei Sheinbaum răspunde evenimentelor din Venezuela cu apeluri puternice la respectarea dreptul internațional. Într-o declarație, ea a condamnat utilizarea unilaterală a forței și a avertizat că acțiunea militară fără un cadru colectiv sau multilateral ar încălca dreptul internațional și ar amenința stabilitatea regională.

În culise, oficialii mexicani combină acest mesaj cu eforturi de cooperare cu Washingtonul, în special în combaterea traficului de droguri și securitatea frontierelor, pentru a elimina orice potențial motiv pentru intervenția SUA. În ultimul an, Mexicul, la cererea lui Trump, a trimis mii de soldați la graniță, a extrădat în Statele Unite zeci de baroni ai drogurilor și a permis mai multe zboruri de supraveghere ale avioanelor americane deasupra teritoriului mexican.

Totuşi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că pentru a-i proteja pe americani de traficul de droguri, adăugând că administrația reafirmă Doctrina Monroe pentru a restabili supremația americană în emisfera vestică, a controla migrația și a opri traficul de narcotice.

Potențialul unei acțiuni din partea americanilor vine într-un moment crucial în relațiile dintre SUA și Mexic, care se vor confrunta cu o serie de teste sensibile în lunile următoare. , se pregătesc să găzduiască împreună, peste câteva luni, Campionatul Mondial de Fotbal și trebuie să decidă până la sfârşitul anului dacă vor prelungi un acord de liber schimb în valoare de un trilion de dolari. „SUA au nevoie de Mexic pentru comerț, pentru migrație și pentru combaterea grupărilor criminale. Același lucru este valabil și invers”, spune Luis de la Calle, un fost negociator comercial mexican.

„Există oameni în partidul preşedintelui Mexicului care ar dori să intre în conflict deschis cu SUA”

Preşedintele Claudia Sheinbaum s-a arătat destul de precaută în apariţiile sale publice şi a evitat să-l confrunte direct pe Donald Trump, punând accent pe cooperarea şi abordarea „cauzelor profunde” ale problemei. „În ultimele luni, am stabilit o înțelegere cu Statele Unite bazată pe patru principii: respectul pentru suveranitate și integritate teritorială, responsabilități comune, dar diferențiate, respect și încredere reciprocă și cooperare fără subordonare”, a declarat ea la începutul săptămânii.

Această strategie s-ar putea să nu fie însă ușor de susținut. Evenimentele din Venezuela i-au încurajat deja pe criticii de stânga din cadrul partidului său, Morena, care cred că Mexicul ar trebui să adopte o poziție mai dură față de Trump. „O lovitură de stat americană în Mexic nu ar face decât să întărească curentul radical din cadrul partidului Morena. Există oameni în partid care ar dori să intre în conflict deschis cu Statele Unite”, avertizează Geronimo Gutierrez, fost ambasador mexican la Washington.