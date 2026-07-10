Panică totală în Franța. Ce se întâmplă cu Mbappe, poate să joace în semifinale? Accidentarea și declarația care fac deja înconjurul lumii

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Franța s-a calificat în semifinalele CM 2026 după ce a trecut cu 2-0 în sferturi de Maroc. Totuși, echipa lui Didier Deschamps a suferit o pierdere importantă, întrucât Kylian Mbappe (27 de ani) a fost nevoit să iasă de pe teren în urma unei accidentări. Antrenorul său a vorbit despre situația jucătorului, iar reacția superstarului de la Real Madrid nu a întârziat să apară.

Kylian Mbappe s-a accidentat în Franța – Maroc 2-0

Franța mărșăluiește către finala CM 2026. și așteaptă acum să vadă cu cine se va duela în semifinale, după disputa dintre Spania și Belgia. Meciul contra nord-africanilor a conținut și momente care le-au ridicat pulsul francezilor, iar un astfel de exemplu a fost accidentarea lui

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Mai exact, superstarul legitimat la Real Madrid s-a așezat pe gazon în minutul 77 și nu a mai putut continua meciul. S-a uitat direct la selecționerul Didier Deschamps și a cerut schimbare. Anterior, el văzuse și cartonașul galben pentru o lovitură asupra lui Issa Diop, iar în minutul 30 irosise o lovitură de la 11 metri. Atacantul a fost surprins ulterior de camere pe bancă cu gheață la picior, semn că durerea resimțită nu era de neglijat.

Ce a spus Didier Deschamps despre accidentarea lui Kylian Mbappe

Didier Deschamps a vorbit despre situația fotbalistului său. Selecționerul Franței a precizat că Mbappe a acuzat durere în zona gleznei și că își dorește ca toți cei accidentați să se pună cât mai repede pe picioare. „Kylian nu se îndoiește niciodată de el însuși, chiar dacă a avut o mare ocazie înainte să marcheze. Kylian a resimțit dureri la gleznă, iar Manu a primit o lovitură la genunchi și a avut crampe. Warren a intrat foarte bine în joc. Toți trebuie să fie pregătiți. Mă asigur că fiecare dintre ei se simte implicat.”, a precizat Didier Deschamps, conform M6.

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Anunțul făcut de Kylian Mbappe

La rândul său, Kylian Mbappe a reacționat după meciul contra Marocului. El a admis faptul că a fost lovit la gleznă, dar nu regretă că locul său în teren a fost luat de Jean-Philippe Mateta. „Sunt bine. Am primit o lovitură la gleznă. În acel moment, JP (Mateta) era cel mai în formă pentru a juca. Eu am ieșit, el a intrat și a reușit să marcheze, ceea ce este un lucru pozitiv.

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Există o singură modalitate de a te relaxa, iar aceea este să câștigi. Suntem în semifinale și suntem foarte fericiți, dar mai este un drum lung până la final. Știm că ceea ce urmează va fi și mai dificil. Însă suntem pregătiți să înfruntăm orice. Vom urmări meciul de mâine pentru a vedea pe cine vom întâlni”, a declarat Mbappe, pentru M6.

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