Pantelis Kapetanos a numit cel mai bun jucător de la FCSB înainte de meciul cu PAOK: „Îmi place de el”

FCSB își va măsura în această seară forțele cu campioana Greciei, PAOK Salonic, în manșa tur din barajul Europa League. Pantelis Kapetanos, atacantul elen care a jucat sezoane bune în România, a vorbit despre cele două echipe înainte de înfruntarea de pe Toumba.

PAOK – FCSB, duel tare în barajul Europa League

Cele două echipe s-au întâlnit și în faza principală a Europa League. Atunci, FCSB s-a impus cu 1-0, grație golului înscris de Daniel Bîrligea. Roș-albaștrii au jucat minute bune în inferioritate numerică.

Acum, miza meciului este una mult mai mare. Se anunță o atmosferă fantastică pe Toumba. Zeci de mii de fani greci vor fi prezenți pe stadion pentru a-i împinge pe elevii lui Răzvan Lucescu de la spate.

„FCSB este o echipă cu calitate, tehnică și pasiune, forță și intensitate la marcaj”

Atacantul grec a jucat la CFR și Steaua, actuala FCSB, și a vorbit despre echipa din campionatul României. El a vizitat jucătorii lui Elias Charalambous și va fi prezent și pe stadion.

„Cel mai bun jucător al românilor este absent (n.r. Darius Olaru). L-aș compara cu Zivkovic (n.r. nici el nu va juca, este nerefăcut, cel mult pe banca de rezerve).

Echipa este foarte interesată să avanseze în Europa. Situația este diferită față de primul meci. Partida va fi strânsă. PAOK are un ușor avantaj, dar, din nou, FCSB este o echipă bună. Așa cum am văzut în primul meci, FCSB a fost norocoasă și a câștigat pe Toumba (n.r. 1-0).

FCSB este o echipă cu calitate, tehnică și pasiune, forță și intensitate la marcaj. Îmi place mult Olaru. Nu am văzut eu toate meciurile, dar îmi place de el. Cred că e cel mai bun de la FCSB.

Steaua, FCSB, cum vreți să-i ziceți, este echipa mea de suflet. Acolo unde am jucat și am crescut, ajungând să-mi reprezint țara la un Mondial. Am jucat la multe echipe mari, le apreciez și le respect pe toate, dar Steaua e Steaua!”, a explicat fostul atacant din Superliga României, conform celor de la

Kapetanos îl aplaudă pe Răzvan Lucescu

Pantelis Kapetanos a vorbit în trecut și despre Răzvan Lucescu, antrenorul român de la PAOK Salonic. Fostul fotbalist este de părere că tehnicianul poate gestiona această perioadă tumultuoasă prin care trece clubul.

„Răzvan! Ce-a făcut pentru PAOK… N-a făcut nimeni în istoria clubului. El a câștigat două din cele patru campionate ale clubului. Părerea mea, e greu de egalat. A câștigat campionatul trecut, zic eu, cel mai bun sezon din Grecia din toate timpurile.

Eu cred că doar Răzvan poate face asta, să reziste. Este un club cu presiune uriașă. Nu poți pierde, nu poți face egal. Când PAOK face remiză, toată lumea sare pe antrenor! PAOK are un sistem, un plan, o idee de joc”, spunea Kapetanos înainte de meciul din toamnă dintre FCSB și PAOK, conform .