Pantelis Kapetanos, impresionat de Bîrligea: „Foarte bun”. Declarații înainte de FCSB – Olympiacos: „Mi-e dor de Steaua”

Pantelis Kapetanos este invitatul special al FCSB la meciul din Europa League cu Olympiacos. Fostul fotbalist al campioanei .

Pantelis Kapetanos, declarații emoționante înainte de FCSB – Olympiacos:

Pantelis Kapetanos a stat de vorbă cu reporterii FANATIK imediat ce a ajuns în capitala României: „Acum tocmai am ajuns la București. Sunt la hotel. Eh, vorbesc bine, dar am mai uitat un pic româna. Am venit pentru meci cu mai mulți prieteni.

Mi-e dor de Steaua și cum ți-am spus, am venit special să văd jocul. Am vorbit cu oameni din club și m-au invitat, mi-am dat bilete. O să fie o atmosferă extraordinară.

Vor veni și 4-5.000 de suporteri de la Olympiacos. Și în drum spre România am văzut câteva mașini, dar noi am plecat devreme. O să facă atmosferă foarte bună în centrul orașului. Mie nu-mi place foarte mult să fiu în centrul atenției”.

: „Am fost și la Salonic la meci și chiar acum am vorbit cu Florin Gardoș. N-am uitat de România și văd că suporterii apreciază ce am făcut aici.

Îmi place asta sincer. Și acum toată lumea m-a salutat și mă simt bine. Nu știu dacă o să am timp să merg la echipă. Vom vedea”, a mai spus atacantul care a rămas unul dintre cei mai îndrăgiți fotbaliști străini de către suporteri.

Pantelis Kapetanos prefațează meciul dintre FCSB și Olympiacos. Îl laudă pe Bîrigea: „Extrem de puternic”

Pantelis Kapetanos îi avertizează pe cei de la FCSB: „Va fi un meci greu. Olympiacos are o echipă foarte bună, cu experiență în Europa. Sunt jucători buni și marchează foarte ușor multe goluri. El Kaabi e un atacant bun și care marchează”.

Actual antrenor al lui Makedonikos Foufas în vârstă de 41 de ani l-a analizat pe golgheterul FCSB-ului: „Bîrligea e un jucător foarte bun și extrem de puternic. Dar toată echipa trebuie să joace bine dacă vor să bată pe Olympiacos, nu doar 2-3 jucători. FCSB însă trebuie să aibă și un pic noroc. Și Olympiacos are 2-3 jucători care nu vor juca. Nu doar FCSB are accidentați”.

Fostul jucător al FCSB și-a adus aminte de unul dintre cele mai tari dueluri din cupele europene: „Au fost multe meciuri importante pe care le-am jucat la Steaua. Îmi aduc aminte cu Napoli că am făcut un meci foarte bun, dar am luat cartonaș roșu. A fost frumos. Ei aveau echipă foarte bună. Cavani, un super atacant”.

2 trofee a câștigat Pantelis Kapetanos cu FCSB: Cupa României (2010-11) și titlul de campion (2013–14)