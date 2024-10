Pantelis Kapetanos, mesaj emoționant înainte de PAOK – FCSB: „Steaua e echipa mea de suflet!”. Cine e preferatul său: „Îl văd la granzii din Grecia”

Pantelis Kapetanos (41 de ani) a prefațat meciul dintre PAOK și FCSB din a doua etapă a UEFA Europa League. Duelul de pe Tumba are loc joi, 3 octombrie, de la ora 22:00, și

Pantelis Kapetanos, înainte de PAOK – FCSB: „Cred că vor fi multe goluri”

Campion cu FCSB la finalul sezonului 2013-2014, Pantelis Kapetanos a avut numai cuvinte le laudă la adresa campioanei en-titre. Deși e grec, fostul atacant va ține cu roș-albaștrii în partida de pe Toumba.

„Aștept cu nerăbdare PAOK – FCSB. Sper să fie un joc foarte bun, sunt două echipe bune. PAOK a schimbat nivelul, e foarte puternică. Și FCSB a început să meargă bine. Cred că vor fi goluri multe. Va fi un joc deschis. Cred că PAOK are mai multe șanse să câștige, joacă acasă, cu suporterii aproape. A pierdut cu Aris acasă, ceea ce înseamnă ceva, așa că va începe tare ca să bată. PAOK are jucători buni, cu experiență, cu calitate. De la mijloc în sus, sunt 3-4 jucători foarte buni. Konstantelias, Zivkovic și Taison sunt top.

(n.r. – Cum e atmosfera pe acest stadion?) Foarte bună. Cu suporteri mulți, care sunt lângă echipă. OK, jocul e cam târziu, la ora 10:00 seara, dar cred că fanii vor fi lângă PAOK. Probabil, nu va fi arena plină, 28.000, dar sută la sută vor fi peste 20.000 de oameni. Nu va fi full din cauza orei târzii a meciului”, a prefațat Pantelis Kapetanos meciul PAOK – FCSB pentru .

„Steaua, FCSB, cum vreți să-i ziceți, este echipa mea de suflet”

Kapetanos a comentat inclusiv Pentru grec, există o singură echipă Steaua, cea care joacă în SuperLiga, și i-a îndemnat pe steliști să fie alături de clubul lui Gigi Becali.

„Steaua, FCSB, cum vreți să-i ziceți, este echipa mea de suflet. Acolo unde am jucat și am crescut, ajungând să-mi reprezint țara la un Mondial. Am jucat la multe echipe, mari, le apreciez și le respect pe toate, dar Steaua e Steaua! Nu-mi place ruptura între fanii FCSB și CSA. Nu știu exact situația juridică, dar nu-mi place deloc. Trebuie o singură Steaua, o singură galerie.

M-a oprit un bărbat pe stradă: „Kape, te salut, ai fost mare, forza Steaua!”. Bravo, forza Steaua! „Nu, eu sunt cu CSA Steaua”. OK, eu știu doar o singură Steaua…anii să stea lângă FCSB, să fie alături. Patronul bagă bani, MM iubește echipa mult, eu vreau ca FCSB să se bată an de an la campionat și să joace multe meciuri în Europa. Eu sunt stelist, în primul rând, apoi sunt restul… Și joi vreau să câștige Steaua, FCSB”, a mai spus fostul atacant.

Kapetanos e fanul lui Darius Olaru. Elogii și pentru Elias Charalambous

Darius Olaru, căpitanul și golgheterul FCSB-ului, este favoritul lui Pantelis Kapetanos. Fostul internațional grec e convins că „Mexic” ar face față la o echipă de top din campionatul elen. „Îmi place mult Olaru. Nu am văzut eu toate meciurile, dar îmi place de el. Cred că e cel mai bun de la FCSB.

(n.r. – dacă poate juca la granzii Greciei) Da, da. Poate să fie în lot, sută la sută, dar… Nu știu dacă joacă, dacă ar fi titular. Are calitate. Și mentalitate, OK. Eu zic că poate fi și mai bun. Depinde mult de mentalitate. Au fost jucători mari ce-au venit să joace în Grecia și n-au făcut nimic. Iar alții cu nume mai mic, care au jucat foarte bine”, a adăugat Kapetanos.

Elias Charalambous este un băiat serios, căruia îi place să muncească mult. Nu-i știu calitățile de antrenor, în detaliu, dar mi-a plăcut ce-a făcut pentru echipă, sper să rămână mulți ani acolo” – Pantelis Kapetanos

97 de meciuri, 37 de goluri și 11 assist-uri are Pantelis Kapetanos pentru FCSB