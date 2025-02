Pantelis Kapetanos a fost un jucător emblematic în cadrul formației patronate de Gigi Becali. Fostul atacant grec a prefațat confruntarea dintre FCSB și PAOK Salonic, din returul play-off-ului pentru optimile UEFA Europa League.

Pantelis Kapetanos, răspuns surprinzător la întrebarea-cheie: „Cu cine ții joi: cu FCSB sau cu PAOK?”

De-a lungul acestui parcurs remarcabil înregistrat în sezonul 2024/2025 al Ligii Europa de campioana României, Pantelis Kapetanos a urmărit cu mare atenție evoluțiile fostei sale echipe.

Invitat prin convorbire telefonică la FANATIK SUPERLIGA să vorbească despre meciul decisiv de joi seară, dintre FCSB și PAOK Salonic, fostul internațional elen a recunoscut că va fi de partea roș-albaștrilor, deși familia sa va susține gruparea antrenată de Răzvan Lucescu.

În plus, Kapetanos a dezvăluit și faptul că în prezent este antrenor în țara sa natală și urmează cursurile pentru obținerea licenței Pro. Nu exclude să lucreze în viitor și la o formație din România.

“Eu sunt antrenor acum, am luat și licența A și aștept să intru la UEFA Pro, să fiu antrenor. Am fost la o echipă din divizia a treia, am fost acuma, în ultimul an, la echipa Under-17 ca selecționer pentru copii, jucăm într-un campionat foarte bun și cred că speranța continuă acolo.

(n.r. – Cu cine ții joi: cu FCSB sau cu PAOK?) Acum e foarte grea întrebarea, dar cu FCSB. Familia mea e toată cu PAOK, copilul e cu PAOK, dar eu sunt cu FCSB.

Eu vreau să zic ceva. Toată lumea să meargă pe stadion, să nu fie probleme și toată lumea să se aștepte la un joc foarte bun și să lăsăm scandalul afară.

Să lăsăm tot afară și să stăm acolo să vedem un joc foarte, foarte bun și ascultați, o să fie un joc foarte interesant!”, a spus Pantelis Kapetanos, .

Kapetanos așteaptă cu nerăbdare confruntarea decisivă din Europa League dintre FCSB și PAOK

Pantelis Kapetanos a fost întrebat și dacă se așteaptă ca Răzvan Lucescu să fie întâmpinat cu ostilitate la București. Gigi Mustață, liderul galeriei roș-albastre, .

“Nu cred (n.r. – că va fi huiduit Răzvan Lucescu la București). Răzvan trebuie să se concentreze doar la echipă. Să vedem joi cum o să fie”, a conchis fostul jucător al FCSB-ului.

FCSB – PAOK se va disputa cu o calificare în optimile Europa League “pe masă”. Duelul este programat să înceapă joi seară, 20 februarie, de la ora 19:45 și va fi în direct pe canalele Digi Sport 1, Digi 4K și Prima Sport 1. Toată acțiunea va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT, pe site-ul .

