„Pantera” lui Gigi Becali trage tare după accidentare! Fotbalistul FCSB-ului „rupe” sala de forţă. Foto & Video

„Pantera” lui Gigi Becali se pregătește intens după accidentarea gravă suferită în primăvară! Cum a fost surprins fotbalistul în sala de forță.
FANATIK
17.08.2025 | 15:24
Pantera lui Gigi Becali trage tare dupa accidentare Fotbalistul FCSBului rupe sala de forta Foto Video
„Pantera” lui Gigi Becali forțează revenirea în echipă! Cum decurge recuperarea lui Joyskim Dawa. Foto: Sportpictures.eu

Joyskim Dawa trage tare pentru recuperare, după ce și-a rupt ligamentul încrucișat anterior în luna martie. Fotbalistul camerunez a fost surprins în sala de forță pentru a intra cât mai repede în formă.

Joyskim Dawa este un pachet de mușchi! Cum a fost surprinsă „pantera” lui Gigi Becali în sala de forță

Joyskim Dawa a resimțit pe pielea sa „blestemul” echipei FCSB. Este deja cunoscut faptul că „roș-albaștrii” au un ghinion uluitor în ceea ce privește accidentările jucătorilor în urma acțiunilor echipelor naționale.

„Pantera” lui Gigi Becali a fost convocată la una dintre naționalele puternice ale Africii, Camerun, și s-a accidentat grav după ce a jucat doar 45 de minute. Stoperul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și era așteptat să revină spre finalul anului 2025. 

Dawa a postat un videoclip pe rețelele de socializare în care își demonstează determinarea în sala de forță. Camerunezul este un adevărat „monstru” în ceea ce privește forma fizică, iar asta se poate observa cu ochiul liber în postarea sa.

Dawa recuperare
Dawa „rupe” sala de forță pentru a reveni în timp record la FCSB. Foto: Captură Instagram

Impresarul fundaşului, prea optimist cu recuperarea sportivului: „Cred că la finalul lunii august îl vom vedea”

Dawa nu a fost în cantonamentul din Olanda alături de echipă, însă a făcut recuperare la baza clubului. Agentul său, David Jimenez, a dezvăluit că fundașul camerunez ar putea să revină în echipă chiar de la finalul verii: „Dawa se simte foarte, foarte bine și avansează procesul de recuperare. Ideea nu este să forțăm revenirea sa, ci să ne întoarcem cât mai puternici și mai solizi posibil.

Nu a fost în cantonamentul din Olanda alături de restul echipei. Și-a dorit foarte mult, dar la club există toate facilitățile pentru a-și face recuperarea bună. Așa că a rămas în România. Nu ne grăbim cu revenirea sa. Cred că la sfârșitul lunii august îl vom vedea probabil înapoi la echipă… să vedem.

Jucătorul este sub contract cu FCSB și se simte foarte bine la București. Obiectivul este să ajungă în grupele Ligii Campionilor. Așa că, să fiu sincer, nu ne concentrăm pe alte subiecte cum ar fi un transfer”, a dezvăluit David Jimenez pentru Digi Sport.

