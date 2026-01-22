„Panterele”, din nou împreună în Dinamo Zagreb – FCSB! Ngezana şi Dawa, titulari după zece luni. Ultimul meci împreună a fost de coşmar

ADVERTISEMENT

FCSB va evolua joi, de la ora 22:00, împotriva lui Dinamo Zagreb, în a şaptea etapă din Europa League. Roş-albaştrii au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a rămâne în cursa calificării în play-off.

Dawa şi Ngezana, din nou împreună în echipa de start după zece luni!

Aşa cum FANATIK , cuplul din centrul defensivei FCSB va fi format din Siyabonga Ngezana şi Joyskim Dawa. Gigi Becali le-a dat porecla „panterele”, în sezoanele precedente formând unul dintre cele mai solide cupluri de apărători din SuperLiga.

În meciul de la Zagreb, cei doi vor juca din nou împreună după o pauză de zece luni. Asta din cauza accidentării grave suferite de Joyskim Dawa în luna martie a anului trecut la o acţiune a echipei naţionale.

Camerunezul a fost nevoit să treacă printr-o perioadă de calvar, cauzată de o ruptură a ligamentelor încrucişate. Dawa a jucat primul meci oficial abia în ianuarie 2026, când a intrat pe final în amicalul cu Beşiktaş din Antalya, scor 1-2.

Fundaşul camerunez a povestit lunile de coşmar: „Cel mai rău a fost să văd meciurile la televizor”

În cantonamentul din Turcia, Joyskim Dawa a povestit că cele mai grele clipe au fost să vadă meciurile propriei echipe la televizor. Camerunezul vrea să dea tot în 2026, :

„Cel mai rău a fost să văd meciurile la televizor sau în tribună. Dar accidentările fac parte din cariera unui jucător şi sper să fie ultima dată când se întâmplă. Îmi doresc să mă întorc cu bine, să evit accidentările. I-am spus lui Mihai Popescu să fie puternic mental, i se poate întâmpla oricui.

El va fi bine şi se va întoarce mai puternic, la fel ca mine. Eu sunt la 100% pregătit, mi-am luat timp să mă recuperez, nu am revenit prea rapid. După acest cantonament, voi fi la top.

Au fost cele mai dificile luni din viaţa mea şi mulţumită lui Dumnezeu totul este bine acum. Pentru moment, targetul meu este să mă recuperez şi îmi doresc să fiu „Revenirea Anului”. Să fiu fit şase luni, să fiu în formă maximă. ”, a spus Dawa.

Ngezana, modest în prima parte a sezonului!

În lipsa lui Dawa, nici Siyabonga Ngezana n-a mai fost la fel. Fundaşul sud-african, lăudat pentru sezoanele precedente de la FCSB, a avut o prestaţie modestă în prima parte a campionatului, presărată cu o mulţime de greşeli.

În luna decembrie, Ngezana a plecat la Cupa Africii, acolo unde a evoluat cu Africa de Sud. De altfel, chiar în momentul în care a ajuns în cantonamentul din Antalya, când se juca meciul dintre Africa de Sud şi Camerun.

Joyskim Dawa a evoluat în primul meci oficial din 2026, 0-1 cu FC Argeş. El a făcut cuplu în defensivă cu Mihai Lixandru. Roş-albaştrii nu i-au putut folosi nici pe Graovac (suspendat), nici pe Andre Duarte, căruia maghiarii de la Ujpest nu i-au eliberat cartea verde în timp util.

Olympique Lyon – FCSB 4-0, ultimul meci în care Ngezana şi Dawa au jucat împreună

Ultima dată când Dawa şi Ngezana au evoluat împreună a fost pe data de 13 martie 2025, în manşa retur din optimile Europa League la meciul dintre Olympique Lyon şi FCSB. Un duel de tristă amintire pentru roş-albaştri, încheiat cu 0-4.

În tur, FCSB a ţinut piept timp de 85 de minute adversarului, dar francezii au înscris de două ori în ultimele minute pe Arena Naţionale şi s-au impus cu 3-1. La retur, roş-albaştrii au folosit o formulă cu multe rezerve pentru a se concentra pe play-off-ul din SuperLiga, doar linia defensivă fiind formată din titulari în deplasarea din Franţa. Câteva zile mai târziu, Joyskim Dawa a suferit accidentarea gravă în timp ce se afla la echipa naţională.

După 10 luni, Ngezana şi Dawa vor face din nou cuplu în defensiva FCSB-ului. Cei doi nu mai sunt însă titulari bătuţi în cuie, concurenţa fiind acerbă în acest moment, mai ales că la echipă a fost adus şi Andre Duarte, care a impresionat în pregătiri.