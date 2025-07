„Panterele” lui Gigi Becali au făcut show, după FCSB – CFR Cluj 2-1. Imagini fabuloase din Ghencea

FCSB a câștigat Supercupa României, după ce s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la CFR Cluj. Jucătorii lui Elias Charalambous au petrecut pe gazon în fața suporterilor, însă „panterele” lui Gigi Becali au făcut senzație la ieșirea din vestiar.

Baba Alhassan, David Kiki și Joyskim Dawa, spectacol după cucerirea Supercupei României

Dennis Politic și au fost jucătorii care au adus victoria FCSB-ului în finala Supercupei României, acesta fiind .

Gruparea antrenată de a arătat aceeași unitate din sezonul trecut, iar grupul a tras către același obiectiv și anume câștigarea unui nou trofeu.

Imediat după fluierul final, jucătorii au dat startul sărbătorii și au celebrat alături de familii și de suporteri, timp de minute bune pe gazon. Atmosfera a continuat și la vestiare.

Baba Alhassan, David Kiki și Joyskim Dawa au fost protagoniștii unui moment senzațional la plecarea de la stadion, iar reporterii FANATIK au surprins imagini de colecție cu cei trei.

Fotbaliștii au ieșit cu o boxă și cu muzica la maxim din vestiar și s-au îndreptat către autocar, în pași de dans. Baba Alhassan a intrat în minutul 78 pe gazon, iar David Kiki și Dawa nu au fost în lot. Al doilea este în plin proces de recuperare, după accidentarea gravă suferită la echipa națională.

Dennis Politic, în al nouălea cer după ce a cucerit primul trofeu cu FCSB

Dennis Politic a avut un debut de vis în tricoul celor de la FCSB. Fotbalistul transferat de la Dinamo în Supercupa cu CFR Cluj și a pus umărul la câștigarea primului trofeu alături de roș-albaștrii.

„Este cea mai frumoasă seară de până acum! Este un moment extraordinar de frumos pentru mine. Mă bucur foarte mult că am obținut victoria, că am marcat. Nu se poate să fie mai frumos.

Am încercat să mă poziționez la ‘ciupercă’, am zis că dacă am o oportunitate de acolo, trag. A fost un sentiment de vis, visezi de când ești copil să vezi o tribună întreagă care se bucură”, a afirmat Politic la finalul întâlnirii.