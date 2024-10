Panțîru, subiect închis pentru Gigi Becali după meciul cu Buzăul: „Termină contractul în iarnă și își vede de drumul lui”

Viitorul lui Ionuț Panțîru la FCSB pare incert. , după ce a avut o evoluție modestă. Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA ce se va întâmpla cu jucătorul.

Ionuț Panțîru, aproape de despărțirea de FCSB. Gigi Becali a făcut anunțul

Cariera lui Panțîru a fost marcată de mai multe accidentări extrem de complicate. Acum, după revenire, părea că poate juca din nou la cel mai înalt nivel, însă în meciul cu Gloria Buzău a avut o prestație modestă, iar Gigi Becali a ordonat schimbarea lui în minutul 29.

Fundașul dreapta a fost vizibil deranjat de faptul că nu a rezistat nici măcar o repriză pe teren.

Gigi Becali, detalii despre situația lui Panțîru: „ La revedere”

Gigi Becali a anunțat că zilele lui Ionuț Panțîru la FCSB sunt numărate. Fundașul mai are contract cu campioana României doar până în iarnă, iar patronul echipei nu are de gând să îi propună o nouă înțelegere. În plus, omul de afaceri a declarat că nu planifică să vândă jucători în perioada de transferuri.

„Dacă a lovit (n.r. acoperișul băncii de rezerve după ce a fost schimbat), nu mai are contract. Ghinionul lui că nu s-a înregistrat contractul. Termină contractul în iarnă și își vede de drumul lui. La revedere! Eu nu dau jucători.

La mine, jucătorii pleacă doar dacă sunt plătite clauzele. Eu nu vând jucători. Pe cei care costă 500, 700, 800 de mii de euro nu îi vând că nu vreau. Au și ei o valoare, iar cei care sunt mai scumpi au clauze. Nu pot eu să îi țin. Dacă plătește cineva clauza, pleacă. Eu nu vând. Eu acum cumpăr jucători”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Panțîru a fost adus la FCSB în sezonul 2019/2020 de la Poli Iași. Fundașul a impresionat în primele sale meciuri în tricoul roș-albaștrilor și chiar își câștigase statutul de titular. Accidentările l-au tras însă în jos, iar acum cel mai probabil va trebui să își caute o nouă înțelegere.

În acest sezon, Ionuț Panțîru a jucat 7 meciuri pentru FCSB, însă nu a contribuit decisiv cu vreun gol sau assist. Site-urile de specialitate îl evaluează în prezent la 300 de mii de euro. Cea mai bună cotă a avut-o în 2020, când valora 850 de mii de euro.

Cel mai probabil, Panțîru va prinde puține minute până în iarnă. Alexandru Pantea a revenit după accidentare și poate juca atât pe stânga, cât și pe dreapta. În plus, el îndeplinește și regula U21.

