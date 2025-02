PAOK a făcut show înainte de meciul cu FCSB! Elevii lui Răzvan Lucescu au „distrus-o” pe ultima clasată din campionat

FCSB și PAOK se vor întâlni joi seara, în returul Europa League. În prima manșă, FCSB, campioana României, s-a impus cu 2-1 și pleacă cu prima șansă la calificarea în optimile de finală. Grecii au făcut recital în campionat, în ultimul test înainte de duelul de pe Arena Națională.

PAOK – Lamia 7-0. Echipa lui Răzvan Lucescu a făcut show înainte de meciul cu FCSB

Echipa antrenată de Răzvan Lucescu s-a impus cu 7-0 în meciul cu ultima clasată, Lamia. La pauză, PAOK conducea doar cu 2-0, grație reușitelor lui Samatta și Konstantelias.

În partea secundă, cei de la PAOK au turat motoarele și au mai marcat de cinci ori. Puștiul minune de la PAOK, Konstantelias, a mai înscris două goluri. Chalov, Zivkovic și Shoretire și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor până la finalul jocului.

Grecii au deschis scorul în prima repriză, însă echipa lui Răzvan Lucescu a rămas în 10 oameni chiar înainte de pauză. Taison, vedeta elenilor, a fost trimis la vestiar pentru proteste.

Elias Charalambous a fost extrem de inspirat la pauză. Antrenorul celor de la FCSB i-a introdus pe teren pe Gheorghiță și pe Dawa, iar ambii au înscris. Ambele echipe au mai avut ocazii mari până la final, însă scorul a rămas neschimbat.

Va fi din nou sold-out pe Național Arena, iar fanii FCSB-ului speră să vadă cum favoriții lor se califică în optimile de finală Europa League, acolo unde ar putea juca cu Lyon sau Frankfurt.

Răzvan Lucescu: „Calificarea este deschisă, pentru că mai avem un meci în față și totul se va decide acolo”

„Am jucat 10 contra 11, eliminarea ne-a afectat. Am făcut două greșeli și am primit două goluri în repriza secundă, dar cred că este un rezultat nemeritat. Am avut o primă repriză fantastică.

Am luat conducerea, ne-am păstrat poarta intactă, am avut ocazii de a marca mai multe goluri.

Victoria Stelei nu înseamnă nimic, calificarea este deschisă, pentru că mai avem un meci în față și totul se va decide acolo”, a declarat Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK Salonic, după meciul tur cu FCSB.